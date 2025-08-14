Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици

Разкриха организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества. Има задържани лица и повдигнати обвинения. Спецакцията е била реализирана съвместно между Окръжна прокуратура – Пловдив, ДАНС и ГДБОП.

„Акцията започна след сигнал на ДАНС, съвместно с ГДБОП. Благодарение на всеобщите усилия в поредица от дни бяха извършени множество действия по разследвания, изземвания и арести. Привлечени като обвиняеми са няколко лица, задържано е и наркотично вещество“, съобщи окръжният прокурор Ваня Христева.

Наблюдаващият прокурор Славена Костова обясни, че „Национална сигурност“ е подала информация, че функционира ОПГ, създадена с цел извършване на престъпления, свързани с международен трафик на дрога в големи размери. „Ръководителят е осигурявал кокаин и марихуана от държави от ЕС – Испания и Нидерландия. След това участниците в групата са били ангажиране с транспортиране на стоката до България. У нас те са съхранявани и укривани, а след това превозвани в Турция чрез специално наети за целта шофьори. Наркотиците са прекарвани през специално обособени тайници. Предприети са над 25 претърсвания и изземвания. Задържан е ръководителят на ОПГ и още 4 лица. Те са с повдигнати обвинения. Един от тях е с мярка парична гаранция, а за другите четирима – задържане под стража. Вчера е задържан още един участник в групата. В автомобила му са открити около 10 кг марихуана. Той също е с повдигнато обвинение“, разкри Костова.

По думите ѝ характерно за групата е, че участниците са от 26 до 62-годишна възраст. „Те са комуникирали при висока конспиративност и мобилност, както и предимно на 4 очи. Това наложи множество издирвателни мероприятия“, допълни прокурорът.





