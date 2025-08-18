Разбиха стъклото на автомобил край Рилския манастир, откраднаха чанта с пари и документи

В края на миналата седмица в ОДМВР са заявени 3 извършени кражби – от апартамент в Кюстендил е отнет часовник, проникването е осъществено чрез повреждане на еркерна врата; от къща в Кюстендил са отнети пари и златни накити, проникването е осъществено чрез подбран или подправен ключ; в района на Рилския манастир е счупено стъкло на л.а. „Волво“, отнета е дамска чанта с пари и документи.Дежурни полицейски групи са извършили оглед на местопроизшествията, образувани са досъдебни производства. За случаите е уведомена прокуратурата.

В края на миналата седмица е подаден сигнал в РУ Кюстендил от жител на кв. „Изток“, че в имота му е влязъл незаконно човек, пристигналият на място автопатрулен екип е задържал 41-годишен мъж от Благоевград, който е повредил тавана на една от стаите на къщата. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





