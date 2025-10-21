Развенчаха най-големия мит за брака и сватбите

Ново проучване показва, че източникът на щастие във връзките не е бракът сам по себе си.

Той не „запалва искра“ от нищото, а просто продължава това, което вече съществува между партньорите.

Американски психолог пише това в статия за Forbes, цитирайки ново проучване, публикувано през август 2025 г. в Journal of Personality.

„Бракът не е вълшебното лекарство, за което често се представя“, отбеляза той.

Според психолога учените буквално са развенчали най-популярния мит за брака като универсално решение.

За да направят това, те анализираха данни от две големи панелни проучвания – едно от Обединеното кралство и едно от Германия. Общо изследователите са проучили повече от 1100 брачни истории от 1984 до 2019 г., получавайки уникални 35 години данни за това как се променя удовлетвореността от живота на съпрузите.

Основният въпрос, на който учените се опитваха да отговорят, беше доколко бракът всъщност подобрява удовлетвореността от живота. За да направят това, те проследили пътя на участниците – от необвързаността до началото на връзката, след това съжителството и накрая брака.

„Ако митът беше верен, човек би очаквал рязко увеличение на щастието в момента на брака. Нищо подобно обаче не се случи. Най-силният скок в удовлетворението се наблюдава не след сватбата или дори след като се нанесат заедно с партньора, а в самото начало – когато връзката едва започваше“, заключи психологът.

Истинските причини за щастието не са бляскавите церемонии, а чувството за връзка, подкрепа и вътрешно удовлетворение от жизнена и истинска връзка. Когато двойката е здрава и хармонична, големи събития като сватба или нанасяне само засилват съществуващата им радост.

„Тези, които са щастливи преди брака, запазват това щастие и след това. Така че, ако мечтаете за истински приказен брак, започнете да го изграждате много преди сватбените камбани да бият“, добави Травърс.