РАЗВИТИЕ ПО КАЗУС С ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС! Кметът М. Байкушев: Още през 1976 г. площад „Македония“ е проектиран с подземен паркинг и пешеходна връзка към Младежкия дом

Още през 1976 г. площад „Македония“ в Благоевград е проектиран с подземен паркинг и пешеходна връзка към Младежкия дом. Автор на проекта е бил екипът на арх. Ковачев, а любопитното съвпадение с идеята, по която в момента работи общината, коментира пред общинските съветници от Комисията по устройство на територията кметът Методи Байкушев. Той показа планирано преди 50 г. градоустройство, като на чертежа ясно се вижда рампата за вход в подземен паркинг под площад „Македония“ откъм ул. „Св. Ив. Рилски“ и изходът му пред ГУМ на ул. „Т. Александров”, която вече е пешеходна.

„Било е предвидено старите сгради в средата около площада да се съборят, което вече не е възможно заради статута им на паметници на културата, но ул. „Стамболийски“ е вкарана под земята от моста при Младежкия дом и излиза след моста на влюбените. Точно това е проектът, който ние сме направили, без да сме виждали това градоустройство“, не скри градоначалникът вълнението си от необичайното съвпадение на идеи през дистанцията на половин век време. Кметът показа проекта от 1976 г, на който екипът му се е натъкнал случайно, като доказателство, че идеята за паркинг под площад „Македония“ не само е възможна и осъществима, но е и исторически, и градоустройствено обусловен проект, който сега има всички предпоставки да бъде осъществен.

На проекта на арх. Ковачев от 1976 г. ясно се виждат входът и изходът от подземен паркинг под пл. „Македония“ и пешеходният достъп към Младежкия дом над ул. „Стамболийски“

На сесията в края на януари местният парламент на Благоевград предстои да дискутира по предложение на градоначалника за одобрение на ПУП, изменение на плана за регулация и план за застрояване на подземен паркинг под площад „Македония”. Методи Байкушев припомни на съветниците, че на обществено обсъждане през април 2024 г. на програмата „Развитие на регионите“ е представено концепцията за проектното предложение за изграждане на подземен паркинг под площада, след което ОбС одобри проектите, като те бяха включени в Плана за интегрирано развитие на общината. Ето какво още каза градоначалникът по повод притесненията и въпросите, които се поставят в публичното пространство по актуалната за благоевградчани тема:

„Изработването на ПУП бе съгласувано с Националния институт по паметниците на културата и с Министерство на културата без забележки. Проектът е съвместим със статута на площада като паметник на културата. Паметникът на Гоце Делчев не се засяга като местоположение и си остава както си е. Проектантският екип е от университетски преподаватели в УАСГ, които са служители на нашето общинско дружество. Имаме становища от РИОСВ за липса на необходимост от ОВОС, от РЗИ, Басейнова дирекция, имаме хидрогеоложки проучвания и вървим към ПУП. Няма технологични причини този сериозен проект да не се случи. Намерено е технологично решение и проектът вече е почти в окончателен вид. Строежът включва шлизови стени, изолиране на паметника, отводняване, изместване на съществуващата инфраструктура, което не е сложно. Имаме подробно хидрогеоложко проучване, което показва точно състава на почвата, както и количеството на водата. Да, има подпочвени води там, но няма никакъв проблем те да бъдат овладени и отведени, така че паркингът да не се наводнява. Отвеждането на отровните газове също е решено, те няма да излизат на площада, а в посока към реката. Има отговори на всички въпроси, поставени в публичното пространство“, заяви Методи Байкушев. Той поясни още, че се планира входът в паркинга да е от ул. „Св. Иван Рилски“ покрай банята, а изходът – по ул. „Аргир Манасиев“. Така двете задръстени от паркирани коли улици ще се освободят, а паркингът на ул. „Антим 1“ ще се превърне в привлекателно градско пешеходно пространство.

„Идеи за подземен паркинг под площад „Македония“ са обсъждани и в миналото, но никога не е имало политическа смелост да се започне такъв мащабен проект и да се намерят пари. Ясно е, че който тръгне да го прави, ще плати политическата цена за това 2 г. площадът да е разкопан и да е една дупка 12 метра надолу, както и да отнесе цялата „любов“ на хората, които няма да могат да ползват площада. Истината е, че който го направи, ще отнесе и 100 г. любов след това от хората, които ще си осигурят достъп до центъра и ще спре нечовешкият тормоз на живеещийе на ул. „Св. Ив. Рилски“ и ул. „А. Манасиев“.

Първата крачка за одобрение на предложения от кмета ПУП бе пълната подкрепа, която получи от всички членове на Комисията по устройство на територията.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

ПОЗИЦИЯ! Бившият общински съветник Калоян Ханджийски: Г-н Байкушев, кое налага безумната цена от 87 097 лв. за едно паркомясто, ще заложите ли Ваши 13,5 млн. лв. за проекта или ще заложите поста си?

Г-н Байкушев, с изненада прочетох, че поемате отговорността да реализирате проект за подземен паркинг за 13,5 милиона лева под площад „Македония“ БЕЗ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ!

Г-н Байкушев, не бяхте ли Вие човекът, който заяви, че ще ръководи града ни открито и прозрачно, в дискусия с гражданите и в техен интерес, по повод проекта „Бачиново“ на предходния кмет – Илко Стоянов?

Не бяхте ли именно Вие човекът, който заяви, че ще се съобразява с мнението на гражданите и ще взема всички важни решения заедно с тях?

Г-н Байкушев, как се съпоставя обещанието Ви за прозрачност с Вашето изявление от онзи ден, че ще вземете еднолично решение за проект на стойност 13,5 милиона лева – при това наши пари?

На Ваша отговорност!? Но как точно ще понесете тази отговорност?

Ще заложите ли Ваши лични 13,5 милиона лева, или ще заложите поста си?

Необяснимо е как се поема „еднолична отговорност“, когато става въпрос за публични средства – нашите пари.

Моля да ни отговорите: кое налага безумната цена от 87 097 лева за едно паркомясто (или 44 532 евро)?

Ако целта е градът ни да разполага с паркоместа в центъра, аз съм убеден, че съществуват в пъти по-евтини решения. Например на много по-малък терен е напълно възможно изграждането на многоетажен паркинг (или няколко такива).

​Защо е необходимо да се харчат толкова много публични средства за подобен високорисков проект?

Наричам проекта високорисков, защото със сигурност ще струва много повече (предвид неизбежните скрити разходи) и изпълнението му ще отнеме значително повече от две години. Факт е, че една малка уличка се реконструира в продължение на две години – как тогава да повярваме в сроковете за толкова мащабно съоръжение?

Г-н Байкушев, рисковете пред проекта са твърде големи:

– необосновано висока цена;

– нереалистично дълги срокове;

– съсипани бизнеси – ще затворят кафенетата и магазините наоколо;

– транспортен хаос – двете улици към и от паркинга ще бъдат претоварени и на свой ред ще загубят паркоместа;

– опасност от наводнения предвид ниското ниво и др.​

Г-н Байкушев, не е ли по-разумно да седнем на масата, да изложим всички предложения, да пресметнем всички рискове и заедно да изберем удачно и разумно решение, което ще е в полза на всички ни? Нали точно така – демократично, обещавахте да се случват нещата!

​С уважение, ​един обикновен гражданин

на Благоевград,

КАЛОЯН ХАНДЖИЙСКИ