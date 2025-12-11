РАЗВРЪЗКА! Административен съд отказа да разгледа жалбата на 10 благоевградчани срещу решение на ОбС за промени в паркирането и „синята зона”

Опитът за ревизия на промените, които бяха приети преди 1 година в общинската наредба за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград, удариха на камък. Жалбата срещу Решение №584 от заседание на Общински съвет – Благоевград, провело се на 20.12.2024 г., която бе подадена от група граждани в Административен съд, е оставена без разглеждане като недопустима. Според съда нито един от 10-имата жалбоподатели няма правен интерес да оспорва разпоредбите в чл. 18, 20 и 21 от общинската наредба. Жалбоподателите живеят извън обхвата на „синята зона”, например на „Баларбаши“, т.е. не могат да обосноват правен интерес, за да оспорват промените, тъй като не ги касаят.

Другите разпоредби, които се атакуват, пък са свързани със служебното паркиране и реда за паркирането в пешеходните зони.

Това е накратко становището на магистратите, за да не допуснат разглеждането на жалбата. Делото бе образувано през февруари 2025 г. в Административен съд – Благоевград по 5 жалби на общо 47 граждани, които бяха обединени. Спрямо 37 благоевградчани делото бе прекратено, тъй като не бяха платили 10 лв. държавна такса, което прави жалбите нередовни. Съдът им даде 7-дневен срок да внесат таксата, но това не бе направено и 37-те жалбоподатели отпаднаха автоматично. Така останаха само 10, сред които благоевградчани, които участват в серия дела срещу решения на ОбС – Благоевград, касаещи повишаване на местни данъци и такси. До разглеждане по същество на жалбата относно промените в наредбата за паркиране не се стигна и делото бе прекратено. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград.

Припомняме, че преди 1 година общинските съветници приеха съществени промени, с които таксата за паркиране от 1 лв. на час бе повишена на 2 лв. в „синя зона”, която бе въведена и в събота през 2025 г. Определен бе лимит на служебните абонаменти, които не може да са повече от 15% от местата на една улица.

Въведена бе месечна такса от 25 лв. за служебно паркиране в платената зона за кметове на изборни длъжности, наместници и общински съветници, както и за до две коли на държавните органи и администрации, които имат седалище в платената зона на Благоевград, и за дружествата, чийто мажоритарен собственик е общината.

На служебен абонамент имат право и служители на МБАЛ – Благоевград на обособени за целта места в зоната на болничния комплекс, служители на МВР на специално отбелязани места в района на ОД на МВР, както и автомобили на НАП на обозначените за тях места. Промени се приеха при монтиране на бариери на централни улици към пешеходните зони, които ще бъдат обслужвани от служителите на общинското дружество „Паркинги и гаражи“.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА