Развръзка за дерайлиралия трамвай: Действано е през прозорец, обвиняем е млад мъж с криминално минало

Вече има обвиняем по случая с дерайлиралия трамвай в София. Касае се за млад мъж, който е осъждан за кражба. Той е задържан за до 72 часа, ще бъде поискан постоянен арест. Предвиденото наказание при доказване на вината е от 5 до 15 години затвор, обясни заместник градският прокурор на София Вихър Михайлов на съвместен брифинг от прокуратурата и полицията пред медиите.

На 2 септември София се събуди с новината, че около 5.30 ч. трамвай е дерайлирал и се е врязал в подлеза близо до Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено от ватмана за малко, за да отиде до магазина на спирка „Ул. Александър Жендов“. Влачило се е по шосето в продължение на десетки метри. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси, потрошен е стълб, както и стълбище на подлез.

В инцидента са участвали двама души, като единият е привел в движение мотрисата през страничен прозорец. Това е установено чрез записи от видеокамери, предстои назначаване на експертизи.

Прокурор Михайлов уточни, че ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба.

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов посочи, че много бързо е било установено, че ватманът е спрял за кратко, за да си купи ободряваща напитка, като е обезопасил трамвая, затваряйки вратата за пътници.

„Две лица са опитали да се качат в мотрисата през входа за пътници, но след като не успели, през незатворено прозорче са задвижили трамвая чрез ръчка“, обясни Николов. Дарик





