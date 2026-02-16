РАЗКРИТИЯ ЗА ОСУЕТЕНИЯ ГРАБЕЖ! 3 кг злато и над 10 000 лв. имало в заложната къща в Благоевград, взета на прицел от банда крадци

Трима обвинени за неуспешния обир – двама гастрольори от Велико Търново и София и помагач от Благоевград, съдът остави зад решетките най-стария рецидивист и пусна срещу гаранция по 5000 лв. другите двама

Трима мъже са привлечени като обвиняеми за неуспешния опит за кражба в заложна къща в Благоевград. Двама от тях са от Велико Търново и София, а третият – от Благоевград, който е бил техен помагач.

Вчера в Районен съд – Благоевград бe внесено искане от Районна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на Мариян Райнов, Димитър Сергеев и Венцислав Новоселски, научи „Струма“. Делото бе разгледано от дежурния наказателен съдия Екатерина Николова. В съдебна зала наблюдаващият прокурор е преквалифицирал обвинението спрямо 60-годишния М. Райков от Велико Търново в по-тежко – за кражба при условие на рецидив, тъй е имал предишни осъждания, последното от които в Испания. Другите двама обвиняеми са неосъждани.

Както „Струма“ писа, на 12 февруари бе получен сигнал в полицията, че е увреден катинар на метална врата на заложна къща. Полицейските служители задържаха 48-годишен мъж от гр. Банкя и 60-годишен мъж от гр. Велико Търново. Гастрольорите са хванати непосредствено след неуспешния им опит да проникнат в търговския обект, тъй като криминалистите са разполагали с оперативна информация, че се готви удар. Групата е била следена през цялото време от благоевградските криминалисти. При пристигането си в Благоевград те се установили в необитаема къща, срещу която се намирала заложната къща на ул. „Плиска“ №6. Според разследващите те привлекли като помагач В. Новоселски, който живеел в съседна къща. По време на нощния удар двамата гастрольори сложили маски, спрели тока, разбили ключалката на вратата и прерязали металната решетка на заложната къща. Двамата обаче не успели да проникнат вътре, тъй като пристигнал автомобил от охранителната фирма, извършваща СОД в обекта. Маскираните мъже светкавично напуснали местопрестъплението, но полицейските екипи, които дебнели наоколо, изскочили от засадата и ги заловили. В раниците на двамата били открити уреди и инструменти, послужили за извършване на престъплението.

Паралелно с това са извършени претърсвания в жилищата им, като в това на 60-годишния М. Райков във Велико Търново е открит технически арсенал с инструменти. Полицаите предприели претърсване и в къщата на В. Новоселски в Благоевград, който отишъл в полицията с адвокат, за да даде обяснения. Той твърди, че не познава другите двама и отрича каквато и да е съпричастност към престъплението. Криминалистите обаче имат доказателства и са разпознали и тримата мъже, като най-вероятно са използвани и СРС-та за документиране на подготовката за обира. Благоевградчанинът е привлечен като обвиняем за помагач и ролята му била да пази отвън до къщата.

Тезата на защитата на софиянеца Д. Сергеев е, че той се отказал да участва в кражбата, която не е извършена и на практика няма престъпление. Прокурорът обаче твърди обратното, като престъплението е останало недовършено поради независещи от дейците причини.

В заложната къща е имало над 10 000 лв. и 3 кг злато.

Прокурорът пледира да бъдат наложени мерки „задържане под стража“ на тримата обвиняеми, тъй като е налице обосновано предположение, че са извършили престъплението, в което са обвинени, и има опасност да се укрият. Съдия Екатерина Николова наложи мярка „задържане под стража“ само на М. Райков, който е с обременено съдебно минало и с по-тежко обвинение за кражба при условие на рецидив. Другите двама обвиняеми Д. Сергеев и В. Новоселски са неосъждани, трудово ангажирани, семейни и с деца. На тях съдия Николова определи парични гаранции от по 5000 лв., или 2556 евро. Определението на Районен съд подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА