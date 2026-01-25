Разкриха защо да оставите тийнейджърите да си поспиват през уикенда

Може да е изкушаващо да събудите тийнейджъра си от страх да не „пропилее“ деня си, но позволяването на по-дълъг сън през уикенда всъщност може да бъде от полза за психичното му здраве, пише glasnews.bg.

Това е заключението на проучване на учени от University of Oregon и State University of New York Upstate Medical University. Изследването установява, че млади хора на възраст между 16 и 24 години, които наваксват изгубения сън през уикенда, имат значително по-нисък риск от депресивни симптоми.

Всъщност участниците, които спят повече в почивните дни, са с 41% по-малка вероятност да съобщят за симптоми на депресия в сравнение с връстниците си, които не компенсират липсата на сън през седмицата.

„Нормално е тийнейджърите да бъдат „нощни птици“, затова ги оставете да наваксват със съня през уикенда, ако не успяват да се наспят достатъчно през седмицата – това вероятно има защитен ефект“, казва авторът на изследването и психолог от Университета на Орегон Мелинда Кейсмънт.

В проучването участниците съобщават обичайния си час за лягане и ставане както през делничните дни, така и през уикендите. Това позволява на учените да изчислят т.нар. „наваксващ сън през уикенда“ – разликата между средната продължителност на съня през почивните и работните дни.

Всеки участник е отговарял и на въпроси, свързани с емоционалното му благосъстояние. Тези, които съобщават, че се чувстват тъжни или депресирани всеки ден, са класифицирани като имащи симптоми на депресия.

Изследователите установяват, че юношите и младите възрастни, които компенсират недоспиването си през уикенда, показват значително по-нисък риск от депресивни симптоми. Тази възрастова група рядко е включвана в изследвания за наваксващия сън, въпреки че е особено уязвима – с чести проблеми със съня и повишен риск от депресия.

Учените препоръчват тийнейджърите да спят между осем и десет часа на нощ, но признават, че идеалният режим често е нереалистичен заради училище, домашни, извънкласни дейности, социален живот, а за много от тях – и работа на непълен работен ден.

Макар постоянният нощен сън да остава „златният стандарт“, проучването показва, че поспиването през уикенда може да донесе реални ползи за психичното здраве, когато делничният режим не позволява достатъчно сън.

Биологията играе ключова роля в лишаването от сън при тийнейджърите. По време на пубертета циркадните ритми – вътрешният часовник на организма – се изместват по-късно, което прави заспиването рано по-трудно.

„Вместо да сте ранобудна чучулига, ставате по-скоро нощна птица“, обяснява Кейсмънт. „Началото на съня се измества все по-късно през юношеството, чак до 18–20-годишна възраст. След това постепенно отново започвате да ставате по-ранобудни.“

Депресията е една от водещите причини за инвалидизация сред хората между 16 и 24 години, отбелязва Кейсмънт. В този контекст инвалидизация означава затруднено ежедневно функциониране – проблеми с посещаването на училище или работа, чести отсъствия или хронично закъснение.

„Това прави тази възрастова група особено важна за разбирането на рисковите фактори за депресия и връзката им с възможните интервенции“, допълва тя.