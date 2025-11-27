Разкриха защо жените живеят повече от мъжете

Жените – тайните супергерои на човешката биология! Статистиката отдавна показва, че жените живеят по-дълго и са по-устойчиви на болести, но учените най-сетне разкриват защо. Според нови изследвания, цитирани от New Scientist, женската имунна система е истинска машина за защита – по-ефективна, по-бърза и по-умна от тази на мъжете.



Имунологът Дуйгу Укар от лабораторията „Джаксън“ обяснява: Жените имат две Х хромозоми, а в тях са скрити ключови имунни гени. Ако един ген „забие“, резервният веднага го компенсира. В резултат женското тяло открива инфекции по-рано и реагира по-силно.



Учените вярват, че това може да е причината жените да имат 20% по-нисък риск от рак, защото организмът им по-успешно потиска туморните клетки.



При някои мъже определени варианти на Y хромозомата увеличават риска от сърдечни заболявания, отслабен имунитет и прекомерно възпаление. И още: генът UTY прави част от мъжете по-уязвими към сложни автоимунни състояния.

Женският хормон естроген не само пази сърцето, но и укрепва вродения и адаптивния имунитет, активира клетки убийци, които унищожават патогените, помага на организма да запомня дълго вирусите, подсилва реакцията към ваксини. Затова жените реагират по-добре на имунизации и запазват имунната памет по-дълго.



„Биологичният пол остава един от най-силните фактори за здраве и болести“, казва Каролайн Дънкомб от Станфорд. Той определя как тялото се защитава, как старее и как реагира на околната среда.