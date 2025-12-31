Топ теми

Разкриха крадеца на елхата в Радомир

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 356 )

Полицаите от Районно управление  разкриха кой е мъжът, който открадна коледна елха в Радомир. В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия служители на РУ – Радомир установиха лице, съпричастно към извършеното деяние.

Коледното дърво е върнато и отново засадено от служители на ОП „Благоустройство и озеленяване“.

Продължават процесуално-следствените действия за изясняване на всички факти и обстоятелства. Материалите са докладвани на компетентните органи.

Припомняме, че елхата беше открадната от района на военните блокове, срещу училище „Христо Смирненски“, на ул. „Райко Даскалов“, където беше украсена с много старание и обич от децата от квартала.

Установяването на извършителя стана възможно благодарение на своевременно подадените сигнали от жители на Радомир.

 КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *