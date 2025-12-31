Разкриха крадеца на елхата в Радомир

Полицаите от Районно управление разкриха кой е мъжът, който открадна коледна елха в Радомир. В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия служители на РУ – Радомир установиха лице, съпричастно към извършеното деяние.

Коледното дърво е върнато и отново засадено от служители на ОП „Благоустройство и озеленяване“.

Продължават процесуално-следствените действия за изясняване на всички факти и обстоятелства. Материалите са докладвани на компетентните органи.

Припомняме, че елхата беше открадната от района на военните блокове, срещу училище „Христо Смирненски“, на ул. „Райко Даскалов“, където беше украсена с много старание и обич от децата от квартала.

Установяването на извършителя стана възможно благодарение на своевременно подадените сигнали от жители на Радомир.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА