Разкриха причината за пожара в Шуменското плато

Детска игра с пиратки е причина за пожара в гората над чешма „Фатмаджика“, над панорамния път към паметник „Създатели на Българската държава“, който горя на 7 август, съобщиха от Природен парк „Шуменско плато“ на страницата си във Facebook.

Според публикацията очевидците, които са подали сигнала за пожара, са разказали как деца са хвърлили пиратки и са избягали.

В гасенето на пожара са участвали огнеборци от Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, служители от всички горски структури, от дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“, както и доброволци. Пожарът е застрашил електропреносната мрежа, тъй като се е разразил около електрически стълбове и електроподаването в близкия квартал е било спряно.

Областният управител на Шумен Катя Иванова изказа своята благодарност и уважение към екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, служителите на Областната дирекция на МВР в Шумен, горските служители, доброволното формирование и всички граждани, които участвали в потушаването на пожара.

“Вие проявихте изключителен професионализъм, отдаденост и смелост. С бърза намеса и навременни и координирани действия не позволихте разпространението на огъня и бяха предотвратени още по-големи щети за природата и хората“, посочи областният управител. Иванова благодари и на всички собственици на тежка техника, които изявили готовност да окажат съдействие и да се включат при необходимост за овладяване на ситуацията.

Снощи полицейски екипи ограничаваха достъпа към паметник „Създатели на българката държава“ по шосейния път. По-късно пожарът на Шуменското плато бе локализиран.





