Разкриха скоростта на влюбване при мъжете и жените

Учени от Австралия и Нова Зеландия успяха да установят разлики в скоростта на разбиране на любовта между мъжете и жените, потвърждавайки, че представителите на силния пол изпитват това чувство много по-бързо и по-често от жените, пише glasnews.bg.



В продължение на години изследванията в областта на психологията и невронауката се опитват да разкрият природата на любовта, защо някои хора изпитват силно привличане по-бързо от други и как тези чувства се проявяват при различните полове.

Новото проучване се основава на мащабно проучване на 808 млади хора на възраст от 18 до 25 години, живеещи в 33 страни в Европа, Северна Америка и Южна Африка. В проучването респондентите са били попитани за настоящите им романтични чувства, кога са започнали, каква е тяхната интензивност, колко „обсебени“ са били от партньорите си и колко дълго са продължили връзките им. Важен аспект беше изучаването на разликите между половете в различни аспекти на изпитването на чувства, свързани с любовта.

„Интересуваме се как биологичният пол влияе върху възникването, развитието и изразяването на романтичната любов“, каза биологичният антрополог Адам Боде. „Специално внимание беше обърнато на това колко време отнема на мъжете и жените да се влюбят и колко дълго траят чувствата им.“

Резултатите показват, че мъжете средно се влюбват около месец по-рано от партньорките си. Тази разлика може да изглежда малка, но има значителни последици за теорията за ролите и отговорностите във взаимоотношенията. Изследователите предполагат, че тази характеристика е свързана с еволюционни механизми: мъжете традиционно поемат ролята на инициатори, докато жените поддържат и развиват чувства, след като влюбването вече е възникнало.

Освен това, мъжете са по-склонни от жените да признаят, че са се влюбили, преди официално да обявят връзката си, като приблизително 30% от мъжете съобщават, че чувствата им са започнали, преди официално да обявят връзката си. За жените тази цифра е била по-малка от 20 процента, което показва по-продължителен процес на разбиране на любовта и по-дълъг етап на „размишляване“ за чувствата.

„Това е първото мащабно междукултурно проучване, което систематично изследва половите различия в преживяването на романтичната любов“, казва Боде. „Резултатите предоставят убедителни доказателства, че мъжете и жените могат да се различават в някои аспекти на влюбването и че тези разлики се коренят в биологични и културни фактори.“

Изследователите анализираха и влиянието на социалния и културния контекст, а именно степента на равенство между половете в страната. Оказва се, че в по-равнопоставени общества мъжете и жените проявяват сходни черти в любовта – по-бавно и всеотдайно, по-малко вероятно е да изпадат в обсесия или силна страст. В страни с твърди полови роли се наблюдава обратният ефект: мъжете са склонни да се влюбват по-бързо, докато жените проявяват повече сдържаност, но в същото време жените в такива страни имат по-слаба склонност към дългосрочни обвързвания.

„Социалните норми и културните представи за ролите на мъжете и жените оказват голямо влияние върху естеството на любовното преживяване“, обяснява географът Хосе Мария Сенсалес Гонсалес. „В страни, където традиционните роли са по-силно вкоренени, мъжете са по-склонни да поемат инициатива, докато жените са по-предпазливи по отношение на чувствата си.“

Авторите на изследването отбелязват, че въпреки разликите, жените и мъжете все пак имат редица общи черти. В повечето случаи всеки изпитва силна емоционална привързаност, желание за близост и изпитва „пеперуди“ в стомаха. Въпреки това, скоростта, с която възникват тези чувства, и степента, в която се изразяват, според учените, варират значително в зависимост от пола и културния контекст.

Учените активно изследват и как съвременните технологии за запознанства и социалните мрежи влияят на скоростта, с която възникват чувства у представителите на различните полове.





