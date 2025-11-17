Разлог запазва методиката на изчисление на ТБО през 2026 г., вдига я с 2,2‰, за да компенсира огромного поскъпване

Добърско избрано за пилотно селище, в който общината ще се опита да намери най-справедливия и социално поносим начин за изчисление на такса смет

Разлог и през 2026 г. ще изчислява такса битови отпадъци не на база брой ползватели на имота, какъвто вариант избраха доста български общини, а на база данъчна оценка на имота, както беше и досега.

Това става ясно от публикувания на 12 ноември проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.

Предложението на общинската администрация е за следващата година да се увеличи размерът на такса битови отпадъци с 2,2‰ върху данъчната оценка за имоти на физическите лица, както и промяна на честотата на извозване и увеличение размера на такса битови отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията.

При това положение за жилищни имоти на жителите на Разлог и предприятия и нежилищни имоти на граждани ТБО догодина ще скочи от 6,0 на 8,2 ‰ върху данъчната оценка на имотите. От тях за сметосъбиране и сметоизвозване ще се харчат 3,2 ‰, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 1,5 ‰, а за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване промилите ще се вдигнат от 1,5 на 3,5‰.

Таксата за битовите отпадъци в с. Баня, с. Бачево, с. Горно Драглище и с. Елешница ще се покачи от 8,3 на 10,5 ‰ върху данъчната оценка на имотите. В с. Долно Драглище, с. Годлево и с. Добърско повишението ще е от 8,8 на 11‰.

За нежилищните имоти на предприятията увеличението ще е от сегашните 5,2 на 7,4 ‰ върху имотната оценка. От тях половината ще са за сметосъбиране и сметоизвозване, 2 ‰ за депото и 1,7‰ за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Ползвателите на съдове за изхвърляне на отпадъци също ще плащат повече. Годишната такса за кофа тип „Мева” скача от 250 лв. на 350 лв., а за контейнер тип „Бобър” увеличението ще е от 990 лв. на 1200 лв. Отделно деклариралите ползването на съдове за изхвърляне на битови отпадъци ще плащат и такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване, която се вдига от 1,5 на 2 на хиляда.

Очакваното увеличение в приходите от ТБО за 2026 г. с новите цени е в размер на 886 000 лв.

Мотивите за предложеното от кмета Красимир Герчев увеличение на таксата са много и всички – икономически.

„То е необходимо поради законово регламентираните задължения на общината да възстановява пълните разходи по предоставяните услуги – сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и мониторинг на депата за битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата не е актуализиран от 2020 г. Обезвреждане на битовите отпадъци в Регионално депо – Разлог непрекъснато нарастват. За 2023 г. тези дейности струваше 2 253 хил. лв., през 2024 г. – 3 304 хил. лв., през 2025 г. стана 3 410 хил. лв., а за 2026 г. се предвиждат 4 926 хил. лв. Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото възникване на нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. За почистването им се предвиждат допълнително средства за работа на специализиран автомобил и работници. През годините се повишиха разходите за електроенергия, вода, горива, МПС осигуровки, и не на последно място – минималната работна заплата, която от 460 лв. през 2021 г. сега е 1077 лв., а за 2026 г. е заложено да достигне 1213 лв.“, обясни Кр. Герчев.

Освен увеличение на таксата за битови отпадъци общинската администрация предлага още някои корекции в наредбата. Например заверяването на молби-декларации за обстоятелствена проверка да се вдигне от 5 лв. на 29,34 лв. /15 евро/, издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот от сегашните цени 10 лв. и 30 лв. в зависимост от това дали услугата е обикновена или бърза да стане 10 евро и 20 евро, толкова ще се плаща и за учредено право на строеж и за незавършено строителство.

Изменение е предложено и на цените, предлагани на ски пистата в местността Кулиното. Цената на билетче за едно качване остава непроменена – от 2 лв. на 1 евро, но вместо 20 лв. за еднодневна карта възрастните ще плащат 15 евро, а учениците – 10 евро. На 10 евро е калкулирана и полудневната карта в събота и неделя, а с отстъпката учениците ще плащат 7 евро.

Проектът с новите цени е качен за обществено обсъждане на страницата на общината, където ще остане 30 дни, през които жителите могат да правят предложения и да дават становища. Това означава, че ще влезе за обсъждане в ОбС на сесията през декември.

По отношение решението на община Разлог да не промени базата, въз основа на която да се изчислява от следващата година такса смет, в мотивите към проекта за промяна на Наредбата е записано:

„При действащата на територията на община Разлог система за събиране на отпадъци точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство. Сметосъбирането на значителен процент от населението на общината обаче е организирано чрез съдове за групово ползване. При това положение няма как да се определи обемът на генерираните отпадъци от отделния ползвател“.

За „Струма“ Герчев даде и допълнителни пояснения:

„От април работим по въпроса за справедливо определяне на такса смет. С помощта на ГРАО определихме точно броя на жителите във всяко домакинство. Мислим да обособим събирателни центрове за вторични суровини, както беше навремето, и благодарение на този регистър в тях всеки ще може да получи разписка, срещу която да ползва отстъпка. С фирмите обаче все още имаме притеснения. При тях трябва да се прецизира много внимателно кодът на икономическата дейност. Все още обмисляме те да плащат на база разгъната застроена площ на имота им. Как обаче да се определи такса битов отпадък на един хотел, за който не се знае колко посетители ще има. Освен това, ако не е много прецизна обосновката ни, всяка фирма може да обжалва в съда новия начин на изчисление и да спечели делото. Има опция за поетапно въвеждане на новия начин за определяне размера на такса смет и ние избрахме Добърско за пилотно селище – там все пак има само 400 жители и ще е по-лесно да изградим стройна система за по-справедлива такса. А и разбрах, че държавата ще даде възможност и догодина да се запази сегашната база за определянето на ТБО – въз основа на данъчната оценка на имота.

Прочетох много внимателно предложението на колегата в Благоевград и видях доста недообмислени неща. Като се започне от броя на жителите – броите ги 119 000, макар че в общината са под 70 000, и се стигне до изключенията, сред които са и пеленачетата, въпреки че памперсите са едни от най-обемните отпадъци. По-добре нещата първо да се осмислят добре“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА