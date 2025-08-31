Разлог за първи път с отбор на държавен шампионат по шахмат, „Виктори Благоевград“ тръгва с 2 тима към Боровец

Разлог за първи път ще има представител на държавен отборен шампионат по шахмат. Пробивът осъществява местният „Мехомия“, който заяви участие при децата до 14 г. на състезанието в Боровец, което започва в понеделник. Клубният председател и треньор Мартин Кацарски повежда към планинския курорт своя син и републикански първенец при 8-годишните Ян Кацарски, Даниелс Крастинш, Георги Чилев и Мартин Иванов. Карето надежди са от Разлог с изключение на Крастинш, който е от съседното с. Баня, но учи в общинския център. Миналата седмица Ян и Даниелс представиха България в първенството за подрастващи на Европейския съюз в Чехия. С 4,5 точки от 9 възможни Я. Кацарски се класира 11-ти от 27 малчугани в групата до 8 г., а Д. Крастинш (4 т. в 9 кръга) е 25-ти от 37 шахматисти. В Боровец два отбора ще има „Виктори Благоевград“. Сред 18-годишните наставникът Марин Атанасов разчита на държавния шампион по класически шахмат и блиц до 14 г. Боян Михайлов, Адриан Митушев, Владимир Шопов, Николай Златков, Денислав Благоев и Атанас Симонски, а в сегмента до 10 г. на черно-белите полета ще се сражават Стойко Котев, Борис Златков, Виктор Русев и Цветомира Тичева. Партиите започват от 16.00 ч. в понеделник, а проявата приключва в четвъртък следобед.

Най-малкият в „Мехомия“ Я. Кацарски (вдясно ) вдигна държавната титла до 8 г. през юни и е с най-много опит в разложкия тим

Д. Крастинш направи сполучлив международен дебют в Чехия

М. Кацарски (вляво ) се пробва на блиц срещу гросмайстор Ив. Чепаринов на площада в Благоевград преди 4 г.

„Виктори Благоевград“ има да защитава златните медали до 18 г. от Боровец миналата есен

ИВАН ДЕЛЧЕВ





