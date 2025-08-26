Разлог отново блесна на Фестивала на фолклорната носия „Жеравна 2025“

Разлог за поредна година се доказа като град – пазител на традициите, след като негови представители спечелиха призови места в конкурсите на престижния Фестивал на фолклорната носия „Жеравна 2025“.

Накит за глава от колекцията на Атанас Захов, представен от Ани Родина, бе отличен с първо място в конкурса за автентична женска украса за глава.

В надпреварата за старинни женски пафти първото място също отиде в Разлог – с експонат от колекцията на Мария Ракладжиева.

А в най-оспорвания конкурс – за автентични празнични женски носии – специална награда заслужи Роселина Гаминчева-Захова.

Тези успехи не само носят престижни отличия, но и затвърждават името на Разлог като средище на съхраненото и живо българско наследство, което с обич и отдаденост се предава от поколение на поколение.





