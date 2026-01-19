Разлог покори международния фестивал „Сурва 2026” в Перник с величествено представяне на Старчевата

Разлог остави ярка и незабравима следа на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник.

С много настроение и мощна енергия разложката кукерска група представи Старчевата – уникален обичай, който няма аналог и носи вековната памет и силата на традицията.

Над 250 участници – моми и ергени, пременени в пъстри разложки фустани, величествени чауши с внушителни чучулки, превърнаха централния площад в сцена на живо народно изкуство. Под ритъма на тъпани и звуците на зурни групата не спря да танцува. Разложани показаха не просто спектакъл, а душата на Разлог – силна, горда и жива.

Преминаването на групата по алеите и площада бе съпроводено с аплодисменти, усмивки и възторг, а зрителите останаха очаровани от мащаба, красотата и емоцията, с които Старчевата бе представена.

В подкрепа на разложани на карнавала в Перник присъстваха кметът на община Разлог Красимир Герчев и народният представител Иван Герчев, които засвидетелстваха уважение към пазителите на традициите и културната идентичност на Разлог.

Разлог за пореден път доказа, че когато традицията се носи със сърце, тя звучи силно, въздействащо и остава дълго в паметта.

ИВАН ПЕТРОВ