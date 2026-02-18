Разлог се поклони пред Апостола

С дълбока признателност и преклонение Разлог отбеляза 153 години от обесването на Васил Левски – Апостола на свободата, чието дело остава морален ориентир за поколенията българи.

Официалната церемония по отдаване на почит се състоя по традиция на площад „Преображение“, пред паметника на Дякона.

Стотици жители и гости на града сведоха глави в знак на уважение към саможертвата на най-светлия герой на България – човекът, който преди 153 години застана пред бесилото в името на Отечеството.

В своето слово кметът на община Разлог Красимир Герчев припомни, че делото на Левски оставя трайна следа и в нашия край. През 1869 година в Кипревата къща, заедно с 12 разложани, Апостолът създава революционен комитет в тогавашна Мехомия.

„И сме горди, и трябва да помним, че пътят на най-великия герой на България минава и през Разлог“, подчерта кметът, припомняйки, че Левски не просто проповядва свобода, а изгражда мрежа от съмишленици и вяра в едно бъдещо свободно отечество.

Под звуците на Духовия оркестър към НЧ „15 септември 1903 – 1909 г.“ венци и цветя бяха положени от представители на местната власт, институции, образователни и културни организации, социални структури, граждански сдружения, политически партии и признателни граждани. С присъствието си те показаха, че паметта за Апостола продължава да обединява.

Особено вълнуващ момент в програмата бяха изпълненията на децата – чисти и искрени гласове, в които живее бъдещето на България. Асен Чимев от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ развълнува присъстващите с рецитал на „Възпоменание за Левски“.

Силно впечатление направи и едва 4-годишният Георги Манушкин, който рецитира „Обесването на Васил Левски“ с ясен, силен глас и завидна увереност. Неговото участие бе посрещнато с искрено вълнение и заслужени аплодисменти.

Стиховете за Левски и свободата прозвучаха искрено и чисто – като обещание, че неговият завет ще бъде пазен. В детските гласове се усещаше не просто почит, а осъзнаване, че Апостолът е жив морален пример.

На 18 февруари 1873 г. турските власти извършват един от най-трагичните актове в българската история – обесването на Васил Левски. Но този ден остава не само ден на скръб, а и символ на несломимата воля за свобода.

И днес, повече от век и половина по-късно, неговите идеи звучат съвременно. Левски изпреварва времето си, мечтаейки за чиста и свята република, за общество, изградено върху равенство, отговорност и единство. Той няма лични страсти и амбиции – има кауза. И в избора между живота и свободата избира свободата за своя народ.

Днес, когато се взираме в образа на Левски, ние търсим не само миналото си, а и бъдещето си. Защото по мъничко от Апостола живее във всеки от нас – в стремежа към справедливост, в любовта към родината, в желанието да бъдем по-добри.

Община Разлог изказва благодарност към всички участници в програмата и към всеки, който с присъствието си отдаде почит.

Нека помним, че силата на един народ е в единството, във вярата и в делата му.

Нека възпитаваме децата си в любов към родината и уважение към историята.

Поклон пред Апостола!