Разложанинът А. Бастунов и другите двама нашенци във „Визела“  не се отлепиха от пейката в злополучния мач с дубъла на „Порто“

Втородивизионният „Визела“ загуби визитата си на дубъла на гранда „Порто“ с 0:1 в отсъствието и на тримата българи в състава. Единствения гол отбеляза резервата Андре Оливейра в 70-та мин., броени секунди след появата си на терена. От гостуващата скамейка не се отлепиха разложанинът Ангел Бастунов и екснационалите Христо Иванов и Андреа Христов, а техният отбор спечели само един от последните пет мача в първенството на Сегунда лига и се смъкна на 5-та позиция в класирането с 28 т. от 19 кръга. В зоната на директната промоция в елита са лидерът „Маритимо“ на Преслав Боруков и „Академико Визеу“ съответно с 40 и 32 пункта.

Бившето крило на ЦСКА 1948 и на „Хебър“ А. Бастунов е записал дотук през настоящата кампания 17 двубоя, в които има един гол и една асистенция. Юношата на „Славия“ в центъра на защитата А. Христов пристигна в тима миналото лято след престой в италианските „Козенца“, „Реджана“ и „Потенца“, но все още не може да хване ръка и участията му в официалните срещи се ограничават до 469 минути в 7 срещи. Преди седмица с „Визела“ подписа за 3.5 г. и халфът Христо Иванов, който в ранна възраст мина през школите на английските „Барнет“, „Лейтън Ориент“ и „Тотнъм“, изигра близо 100 мача за „Локомотив“ /Пд/ и през есента акостира в елитния сръбски „Железничар“ /Панчево/, където се събра с полудупничанина Силвестър Джаспър. В отбора от автономната област Войводина

обаче постепенно изпадна в немилост при треньора Радомир Кокович и в последните 8 кръга получи едва 35 игрови минути, което предопредели решението за раздялата. В същото време с титулярен статут при железничарите е С. Джаспър, който навъртя през сезона 19 мача с 4 гола и толкова асистенции.

СТОЙЧО СТОИЦОВ