Разложанинът Д. Копанаров отива на европейско първенство след бой по сърбите в Подгорица

Разложанинът Димитър Копанаров отива на европейското първенство по волейбол до 18 г., след като в решителния сблъсък от квалификацията в Подгорица националите ни спукаха от бой Сърбия с 3:1 /25:21, 25:27, 25:23, 25:13/. Така лъвчетата взеха единствената директна квота за най-високия континентален форум и сладък реванш за загубата с 2:3 от плавите в спора за първото място в група „В“ преди няколко дни. Разпределителят на „Пирин“ /Рз/ отново, както и в полуфинала срещу Черна гора, влезе за малко от пейката във втория и третия гейм и изпълни два сервиса, което обаче не обезличава присъствието му в селекцията. Момчетата на Мирослав Живков пречупиха сърбите за 99 минути, налагайки пълно превъзходство в отделните елементи. Блокадата се оказа едно от най-силните оръжия с 18 т. в наша полза по този показател срещу 8 на опонентите. Силният начален удар допълнително разстрои играта на противника и затормози посрещането от другата страна на мрежата. Разликата в класите лъсна осезателно в решителната четвърта част, когато Никола Велков направи силна серия от сервис и доведе резултата до 19:7, след което плавите рухнаха окончателно и стигнаха едва до 13 точки. Топ реализатор на двубоя стана Антоан Веселинов с 23 т. /49% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане/, Никола Градинаров добави 14, с по 13 завършиха Адриан Ганев и Кристиан Косев, който блесна с 8 блока. В отсрещната половина със 17 т. се отличи влезлият от пейката Никола Дреновац.

Заслужената радост на Д. Копанаров /с №4 отпред/ и останалите лъвчета в Подгорица



БЪЛГАРИЯ /U18/: Никола Великов-5, Павел Дженев-8, Никола Градинаров-14, Антоан Веселинов-23, Кристиян Косев-13, Адриан Ганев-13, Ивайло Донов-либеро (Димитър Копанаров, Калоян Дрезгачев-2, Христиан Иванов).

СТОЙЧО СТОИЦОВ