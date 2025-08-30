Разложани без победа от 10 май, съперникът им пристига за 3 т. и нищо по-малко

„Пирин“ (Рз) гони първа победа през настоящото първенство срещу дубъла на „Септември“. Тимът на Христо Джоджов до момента има само 2 т. от първите четири мача, но пък стана първият отбор, който взе точка от фаворизирания „Витоша“. Разложани не са прибирали накуп 3 т. още от 10 май, когато спечелиха визитата си на аутсайдера „Гранит“. Столичани са приятната изненада дотук в кампанията и неслучайно делят мегдан в челото с лидера „Струмска слава“, на който отстъпват само по голова разлика. Готов за игра е Милен Лефтеров, но под въпрос са Джейхан Зайденов и Мартин Славов. Неясна остава и ситуацията около барометъра на отбора Атанас Чепилов, който лекува контузия отпреди десетина дни и пропусна гостуването на „Костинброд“ миналия уикенд.

В отбора на столичани наказание изтърпява Димитър Иванов, който беше изгонен при победата срещу „Банско“ преди седмица. Няма информация дали септемврийци ще бъдат подсилени с играчи от първия отбор, които спомогнаха за домакинския успех срещу козлите, макар и в числено намален състав. „Винаги е трудно за гостуващите отбори в Разлог. Незавидното им класиране и липсата на победа ще ги амбицира максимално да прекъснат негативната серия. Заключението – предстои ни много тежко изпитание срещу корав противник. Колкото повече такива има за младите ни футболисти, толкова повече ценен опит ще придобиват. Важното е да излезем и да покажем добра игра. Естествено ще направим възможното да си тръгнем с трите точки“, коментира старшията на гостите Андрей Андреев.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ





