Разложани извадиха двама от опитните си  футболисти от лазарета, но не стигнаха дори до точка

„Пирин“ (Рз) загуби гостуването си на „Костинброд“ с 0:2, като не помогна и включването в титулярния състав на опитните Мартин Газиев и Атанас Чепилов, които страдаха от различни болежки и се готвеха на облекчен режим. Завърна се в игра Благой Родов, а още един нов футболист от „Пирин“ /Бл/ Илиян Киров дебютира в заключителния четвърт час. Първи игрови минути за домакините получи през втората част привлеченият преди броени дни Стоян Хадж Гозе. Мачът започна по-добре за гостите, които можеха да поведат още в 4-та минута, когато Чепилов, който от близо би над вратата. В 10-та мин. след самостоятелен пробив, започнал от центъра, Мартин Славов излезе сам срещу противниковия страж, който спаси шута на нападателя. След още пет минути от 3 метра с глава Тео Караджов не успя да насочи топката в мрежата. Домакините отговориха с изстрел на Християн Бориславов в 19-та мин. право в ръцете на Иван Димитров. После Газиев изчисти от голлинията удар на Крис Вълчинов.

Благой Родов

Второто полувреме повтори активното начало на пиринци отпреди антракта, но в 55-та мин. Джейхан Зайденов сбърка при изнасянето на топката и след намесата на Ив. Димитров срещу удара на Християн Бориславов с добавка се разписа Вълчинов. В 69-та мин. Радослав Ганджов не успя да преодолее Тасев. На отсрещната страна неврокопчанинът Георги Пашов създаде грижи на разложкия вратар в 75-та мин, а резервата Абдулас окончателно уби интригата в 85-та мин.

„КОСТИНБРОД: Тасев, Л. Георгиев, С. Иванов, Пашов, Тенев, Стойчев (73-Гозе), Вълчинов, Васев (65-Мбоу), Василев, Бориславов (73-Будинов), Йотов (85-Гаврилов).

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов (60-Булалас), Сандев, Гроздин, Газиев (70-Ганджов), Караджов, Тумбев, Чепилов (75-Киров), Дънгов (70-Шапкаров), Славов, Родов.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ





