Разложани излъгаха банскалии с два гола на ново попълнение

„Пирин“ (Рз) записа първа победа по време на зимната си подготовка, след като надви с 2:1 съседите от „Банско“ в последния спаринг преди подновяването на първенството в Югозападната Трета лига. Тази събота козлите гостуват на „Костинброд“, докато разложани влизат в официалните мачове седмица по-късно с визита на същия противник. Нулевият уикенд се отваря след отказването от участие на „Витоша“, на който хората на Христо Джоджов трябваше да гостуват в края на настоящата седмица. Успеха над омразните комшии подпечата пристигналият през зимата от „Кюстендил“ Даниел Гогов, който вкара и двата гола, като първото попадение симитличанинът отбеляза от дузпа. Преди заключителната проверка домакините имаха едно равенство 0:0 с „Левски II” и три поражения – 1:5 от „Германея“, 0:2 от „Пирин“ /ГД/ и 0:1 от „Ботев“ /Ихт/.

Йордан Лечов Даниел Гогов



За банскалии почетно се разписа защитникът Йордан Лечов, който засече топката с глава след центриране от корнер. Късметът на два пъти загърби гостите, които целеха гредите вместо мрежата. Това сториха от пряк свободен удар Георги Фикийн преди почивката и с изстрел от дъгата на наказателното поле Миро Александров в хода на второто полувреме. В края Лазар Еринин направи немислимото с пропуск на празна врата, отличен шанс пропиля и Асен Либяховски. Така избраниците на Борислав Хазуров регистрираха третата си загуба през подготовката след 1:3 от „Беласица“ и дублиран резултат срещу „Септември“, а другата прилика с разложани е едва едната победа с 2:1 над „Германея“.

ТОНИ КИРИЛОВ