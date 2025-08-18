Разложани и тигрите се занулиха, домакините все още чакат първата си победа

Пирин“ (Рз) и „Витоша“ се занулиха на стадион „Септември“ и хората на Христо Джоджов се свлякоха близо до дъното с едва 2 т. и са един от четирите отбора с нула в графа „победи“. Домакините бяха налегнати от кадрови проблеми с трима контузени играчи, а вдигналият висока температура Мартин Газиев издържа по-малко от час на терена, преди силите му да свършат. До почивката Теодор Караджов и Анастасиос Булалас пробваха рефлекса на вратаря Валентин Галев. На отсрещната страна мерникът изневери на ветерана Диян Христов и на Милен Иванов. Домакините отвърнаха на свой ред с изстрел на Анастасиос Булалас, но и той не успя да открие резултата. След антракта тигрите упражниха натиск и принудиха разложани да се бранят, но продължиха с пропуските. Галев също нямаше сериозни грижи при опитите на Зайденов и Караджов да оставят пълния точков актив в планинското градче. „Спечелената точка е важна за нас, още повече че е срещу противник, който заслужено се намира на челните места. Отборът ни показа характер и тактическа дисциплина, независимо от проблемите“, отчете треньорът Атанас Праматаров.

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов, Гроздин, Сандев, Попадийн, Газиев (55-Шапкаров), Караджов, Тумбев, Дънгов (85-Ганджов), Булалас, Славов (55-Киров).

„ВИТОША“: Галев, Сарафски, М. Иванов, Спасов, Зимбилев, Ст. Петров, Паскалев, Гьонов, Р. Илиев, Янакиев, Христов.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ





