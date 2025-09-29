Разложани надвиха младоците на „Левски“ насред „Герена“, Т. Караджов сложи край на головата суша

„Пирин“ (Разлог) взе важни 3 точки срещу втория отбор на „Левски“ с 1:0 на помощното игрище на стадион „Георги Аспарухов“ и се изкачи в средата на таблицата с 12 т. Победата не дойде лесно, още повече, че в състава на гостите имаше трима футболисти с вирус, а Петър Дънгов отпадна от групата, след като на последната тренировка преди мача контузи глезена си. Единственото попадение заби Тео Караджов и сложи край на налегналата го голова суша през сезона. Сините младоци можеха да се окажат в ролята на догонващи още в началните 20 минути. Първо Атанас Чепилов след центриране от ъглов удар прати топката до лявата греда. След това вратарят на домакините Огнян Владимиров направи решителни спасявания след удари на Евгени Гроздин, Теодор Чолев и Джейхан Зайденов. В 39-та мин. защитник блокира шут на Петър Попадийн, в отсрещното наказателно поле същото стори Чепилов, който самопожертвователно подложи тялото си на пътя на летящата към мрежата топка, след като Александър Калчев бе преодолял стража Иван Димитров.

Развръзката настъпи в 50-та мин., когато резервата Анастасиос Булалас намери в пеналта Караджов, който се завъртя около оста си и заби неспасяемо коженото кълбо под лявата сглобка. В 57-та мин. Антон Манов пробва рефлекса на Ив. Димитров, а до края изневери мерникът на Сашо Грънчаров, Калчев и Кирил Манчев.

„ЛЕВСКИ II“: Владимиров, Мотев, Кръстев, Лазаров, Добрев, Грънчаров, Манов, Стоилов, Калчев, Кр. Йовов (70 – Котев), Атанасов (75 – Манчев).

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Сандев, Зайденов, Чепилов (85-М. Лефтеров), Попадийн, Газиев, Славов (90-Кокалчев), Ганджов (62-Булалас), Караджов, Родов, Гроздин.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ





