Разложани опряха до неврокопчани и банскалии за бой по войводите

„Пирин“ (Рз) ще търси продължение на положителната серия на тимовете от поречието на Места срещу „Оборище“, след като по-рано през сезона другите два тима от региона „Пирин“ (ГД) и „Банско“ надвиха войводите с по 2:1. Допълнителен повод за оптимизъм дава победата на разложани в предишното домакинство срещу неврокопчани с 4:3. Христо Джоджов и компания обаче имат срещу себе си негативната статистика срещу панагюрци, които не са побеждавали от почти 2 г., а за последно претърпяха тежко поражение с 2:5. В хода на настоящата кампания гостите имат само 2 т. на чужд терен, но защитите на двата отбора са еднакво пропускливи – по 19 гола. Настроението в пиринския лагер е приповдигнато от нулевото равенство преди седмица при визитата на козлите. В класирането само 1 т. разделя днешните съперници.

За този двубой треньорският щаб на домакините ще може да разчита отново да Благой Родов, който имаше проблеми с болки в дясното ходило. Петър Дънгов също ще може да играе, след като лекарите вдигнаха забраната за пълноценни натоварвания. Единствената въпросителна е свързана с Тео Караджов, който пропусна 2 поредни мача заради травма и ще чака окончателната присъда на медиците. При евентуалното му отсъствие в готовност да го заместят са Петър Попадийн и Милен Лефтеров.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ