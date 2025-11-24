Разложани пропиляха 5 мачбола и се сринаха в 140-минутната битка срещу „Монтана“

Волейболният „Пирин“ /Рз/ стори невъзможното в поредния кръг на суперлигата и след 5 пропилени мачбола се срина от 2:0 за 2:3 при визитата си на „Монтана“ /30:28, 26:24, 25:27, 17:25, 10:15/. Така момчетата на Благовест Катранджиев пропиляха възможността да се изкачат на петата позиция в таблицата, като изпреварят домакините и се изравнят по брой победи със следващия си съперник в междинката в сряда „Берое“ и шампиона „Левски“ преди снощния сблъсък между заралии и сините.

В 140-минутната изтощителна битка с тима от Северозапада Мариян Наков наниза 24 т. (4 блока, 1 аса), а Теодор Каменов добави 19 (3 блока, 1 ас и 40 на сто позитивно посрещане), но и това не помогна. Над всички на полето бе Кристиан Валчак със страхотните 33 т. (6 аса, 4 блока), а с по 11 т. домакинските резерви Александър Митков и Марк Михайлов в пъти надвишаваха ефективността на хората от пейката на гостите.

Пиринци влязоха в мача с летящ старт и клинична точност в решителните отигравания на първите два гейма, като във втория наваксаха изоставане от 16:20, за да го затворят в своя полза. Монтанчани на свой ред възкръснаха от пепелта, след като в третата част губеха с 19:24, но не се предадоха и направиха немислимия обрат, за да вземат впоследствие и мача, улеснени от примиренческото поведение на съперника

„МОНТАНА“: Виктор Жеков-1, Кристиан Валчак-33, Ейдер Бангера-4, Николай Стефанов-3, Бруно Рубо-15, Виктор Бодуров-4, Калоян Ботев-либеро (Александър Митков-11, Павел Душков-3, Стефан Узунов, Марк Михайлов-11, Жан Петров-либеро).

„ПИРИН“ /РЗ/: Любомир Агонцев-2, Мариян Наков-24, Теодор Каменов-19, Златко Кьосев – 12, Костадин Козелов-11, Костадин Гаджанов-4, Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев-1, Любомир Златков, Константин Манолев-5, Александър Стоянов, Николай Миховски).

СТОЙЧО СТОИЦОВ