Разложани се молят атакуващото дуо П. Попадийн-Т. Караджов най-сетне да се отпуши

Ветеранът в състава на „Пирин“ /Рз/ Мартин Газиев все още има проблеми с контузията си в десния глезен и най-вероятно няма да започне регионалното дерби срещу „Септември“ (Сим), но ще бъде в готовност да влезе от пейката при нужда през второто полувреме. В подобна ситуация е и Милен Лефтеров, който изостава в кондицията след дългото лечение на контузия. В опит да изненада съперника старшията Христо Джоджов може да включи в стартовата единадесеторка опитния Красимир Шапкаров. На линия е вратарят Иван Димитров, след като отшумяха болките в лявата му китка от гостуването на „Сливнишки герой“ в сряда. Надеждата в предни позиции са да се отпуши най-сетне ударното дуо Петър Попадийн и Тео Караджов, на които определено не спори в настоящата кампания за разлика от предишната. Именно отбелязването на голове се оказва сериозен проблем пред разложани, които в креативен план се представят сравнително добре, но им липсва точност в завършващия удар. Много вероятно е от втора позиция да атакува Атанас Чепилов, който след пристигането си на стадион „Септември“ преди повече от година приоритетно е натоварен с дефанзивни функции, но напомни за най-добрите си години с хеттрика срещу дубъла на „Септември“.

За гостите единственият сигурен отсъстващ се очертава да е наказаният капитан Тодор Траянов. На разположение обаче е Божидар Янков след изтърпяна санкция.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ





