Разложани се размечтаха за точка срещу лидера в отсъствието на две от остриетата

„Пирин“ (Рз) се размечта да измъкне поне точка от лидера „Рилски спортист“, за да си осигури по-спокойна пролет в близост до средата на класирането и на безопасно отстояние от зоната на здрача. Проблемите на наставника Христо Джоджов са най-вече в офанзивата заради отсъствието на контузения Тео Караджов и Петър Попадийн, който замина на гурбет в чужбина. Експериментът с връщането в защита на санданското острие Атанас Чепилов ще продължи по всяка вероятност, тъй като заформи напоследък добър синхрон с Джейхан Зайденов и Борислав Сандев. В атака се очаква да оперира Петър Дънгов, който в последните двубои се оказа основна заплаха за противниковите врати заедно с Благой Родов. Минимални са шансовете да се появи в игра Евгени Гриздин, който страда от разтежение. Мартин Газиев има проблеми с десния крак, което на практика го вади от сметките.

В лагера на „Рилецо“ Кристиян Бешев е гласен за мястото на Кристиян Кочилов, който получи болки в глезена срещу срещу „Банско“ и бе заменен след час игра. Под въпрос е появата на терена и на Калоян Доковски, също пострадал в двубоя с козлите. Поне Григор Долапчиев е на линия, противно на съмненията през седмицата, че ще отпадне от групата заради вирусно заболяване.

ВАСИЛ БОРИСОВ