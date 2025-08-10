Разложанката Йоана Вълканова „надбяга” 1200 колоездачи на L’Étape Bulgaria и се окичи с шампионска титла навръх рождения си ден

Разложанката Йоана Вълканова триумфира в L’Étape Bulgaria 2025 на дългото трасе и празнува пълнолетие с шампионска победа. Състезанието събра в Пещера над 1200 колоездачи от 16 държави, които премериха сили по емблематичните родопски пътища, вдъхновени от легендарния Тур дьо Франс.

Сред тях изпъкна Йоана Вълканова, която не само спечели дългото трасе от 112 км с над 2100 м изкачване, но го направи с време под 4 часа – впечатляващо постижение, което я постави сред най-бързите участници в историята на българския етап.

Йоана спечели и приза за най-млад състезател.

Маршрутът включваше старта от центъра на Пещера, изкачване до курорта „Св. Константин”, преминаване покрай язовир „Батак” и технично спускане обратно до града – всичко това по затворени за движение пътища, сред прекрасната природа на Родопите.

А победата стана още по-специална, защото днес Йоана навърши 18 години – пълнолетие, което тя отбеляза не с торта, а със златен медал и заслужени овации.

ИВАН ИВАНОВ





