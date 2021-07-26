Задържаха трима мъже за кажба на коне край Якоруда

В РУ Разлог е получен сигнал от 21 – годишен мъж от гр. Костандово, обл. Пазарджик, че неизвестен автор е откраднал 2 бр. коне, с които са теглени дървени трупи, на обща стойност около 5 000 лв. Животните се намирали в горски обект в местността „Вакльово дере“ над гр. Якоруда , а кражбата е извършена в следобедните часове на 23.07.21 г. Полицейски служители са поели случая и след извършени издирвателни мероприятия са задържани трима мъже, съпричастни към извършеното деяние: 30 – годишен от Разлог, 27 – годишен, също от Разлог и 38 – годишен от с. Баня. В РУ Разлог е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

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