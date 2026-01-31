Размерът има значение – и за жените, и за мъжете

„Размерът има значение“ звучи като клише от жълтата преса, но за еволюционните биолози размерът на човешкия пенис е истинска загадка.

В сравнение с другите големи човекоподобни маймуни, като шимпанзетата и горилите, човешкият пенис е по-дълъг и по-дебел, отколкото бихме очаквали за примат с нашите размери.

Ако основната му функция е просто да пренася сперма, защо тогава при хората той е толкова по-голям от този на най-близките ни „роднини“? Ново изследване, публикувано в PLOS Biology, показва, че по-големият пенис при човека има още две роли: да привлича партньори и да респектира съперници.

Защо е толкова забележим

Въпросът защо човешкото тяло изглежда така, както изглежда, отдавна вълнува учените. Вече е ясно, че физически черти като по-голям ръст и V-образен торс повишават сексуалната привлекателност на мъжете.

Но за влиянието на размера на пениса се знае сравнително малко. Хората са започнали да ходят изправени много преди да изобретят дрехите, което означава, че пенисът е бил напълно видим за потенциални партньори и съперници през по-голямата част от еволюцията ни.

Възможно ли е тази видимост да е „натиснала“ еволюцията в посока по-голям размер? Преди 13 години екипът зад изследването показва на жени 343 видеа с анатомично точни, 3D компютърно генерирани мъжки фигури в реален размер. Те се различавали по ръст, телосложение (съотношение рамене-ханш) и размер на пениса.

Резултатът: жените като цяло предпочитат по-високи мъже, с по-широки рамене и по-голям пенис.

Проучването обиколи света, но разказа само половината история. Новото изследване показва, че и мъжете обръщат сериозно внимание на размера.

Две функции в едно

В природата много мъжки белези – като гривата на лъва или рогата на елена, имат двойна роля: привличат женските и същевременно показват сила на конкурентите. Досега не беше ясно дали размерът на човешкия пенис работи по същия начин.

Новото проучване потвърждава, че жените намират по-големия пенис за по-привлекателен.

След това учените проверяват дали мъжете възприемат съперник с по-голям пенис като по-желан от жените и – за първи път – дали го смятат и за по-опасен в потенциален физически сблъсък.

Над 800 участници разглеждат същите 343 мъжки фигури – на живо като прожекции в реален размер или онлайн, на компютър, таблет или телефон. Жените оценяват сексуалната привлекателност, а мъжете – доколко фигурата изглежда заплашителна физически и колко сериозен сексуален конкурент би била.

Какво показват резултатите

За жените по-големият пенис, по-високият ръст и V-образният торс повишават привлекателността. Но има уловка – след определен момент ефектът намалява. С други думи, „още повече“ вече не носи същия бонус.

Истинската изненада идва от мъжете. Те възприемат по-големия пенис като знак за съперник с по-голяма бойна сила и като по-сериозна сексуална конкуренция. Същото важи и за високия ръст и атлетичната фигура.

Интересното е, че за разлика от жените, мъжете постоянно надценяват ефекта на „по-голямото и по-мускулестото“, сякаш вярват, че тези черти са още по-привлекателни за жените, отколкото всъщност са. Изненадващо, резултатите са почти идентични, независимо дали хората са гледали фигурите на живо в реален размер или на малък екран онлайн.

Мигновена преценка, но не без ограничения

Важно е да се подчертае, че основната биологична функция на пениса си остава преносът на сперма. Въпреки това изследването показва, че той служи и като визуален сигнал.

Данните сочат, че размерът вероятно е еволюирал частично под влияние на женските предпочитания и частично като знак за физическа сила между мъжете. Все пак ефектът му върху привлекателността е между четири и седем пъти по-силен от ролята му като „заплаха“, което подсказва, че по-големият пенис е

еволюирал най-вече като сексуален атрибут, а не като символ на статус.

Любопитен детайл: участниците оценявали по-бързо фигурите с по-малък пенис, по-нисък ръст и по-слабо изразен V-торс. Това подсказва, че мозъкът ни почти мигновено и подсъзнателно ги класифицира като по-малко привлекателни или по-малко заплашителни.

Разбира се, изследването има ограничения. В реалния живот външният вид не се изчерпва с ръст, тяло и размер – лицето, харизмата и характерът също играят огромна роля. Освен това, представите за мъжественост варират според културата и се променят с времето, пише Science Alert.