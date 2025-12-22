Разместване в челото и на дъното в селската група на Пиринско след изиграните отложени мачове

„Спартак“ от Склаве спечели с 2:1 срещу „Струма“ от Марикостиново в отложен мач от зона „Струма Юг“ на пиринската бундеслига и измести опонента си от 2-то място в есенното класиране. Срещата се игра в Дамяница поради наказанието на условните домакини от селото на Димитър Бербатов. В началото няколко флангови атаки през крилото Димитър Беков не доведоха до опасности за гладиаторите, преди в 35-та мин. Георги Бъчваров да уцели гредата от фал. Междувременно спартаковци показаха по-голяма ефективност и поведоха в 10-та мин. чрез Петър Мицев, който вкара по диагонала с неудобния ляв крак след асистенция на Илиян Сухарев. След час игра, оставен сам срещу вратаря, Мицев се разписа отново, за да удвои аванса на своите. В 64-та мин. марикостинци се върнаха в двубоя, след като ветеранът Марин Георгиев изведе Беков на чиста позиция и крилото намали изоставането. Последва щурм на отчаянието, който обаче не даде резултат.

За две седмици гладиаторите записаха дубъл срещу марикостинци /сн. 1/, но паднаха от левуновци /сн. 2/

След края на мача гостите изказаха задоволство от терена и атакуваха качеството на тревното покритие в Левуново, където седмица по-рано отстъпиха на едноименния тим с 0:1 също в отложен сблъсък. Единственото попадение реализира в 4-та мин. Мариян Борисов, а 3-те точки помогнаха на домакините най-сетне да отлепят ютията от дъното, изпреварвайки „Спортист“ от Струма на предпоследното място, въпреки че загубиха с 2:3 друг неигран мач в регулярния полусезон отново вкъщи от „Изтребител“ /Ново Делчево/. Левуновци дръпнаха в резултата чрез Даниел Христов, но обрата стори Страхил Георгиев /32, 36/. В началото на втората част Велко Милюков изравни, ала в 55-та мин. Методи Недялков окончателно наклони везните в полза на новоделчевци. Пренасрочената среща между опашкарите „Левуново“ и „Спортист“ ще се изиграе през февруари, преди началото на пролетния дял, а неявяването на „Локомотив“ от Дамяница за двубоя с „Левски Валтата“ донесе слружебно 3:0 за лидера.

СТАНЧО СТАНЧЕВ