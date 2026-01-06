Разследването за голямата документна измама в белодробната болница в Благоевград отлежава вече пета година след зрелищната полицейска акция

Съдът потвърди заповед на шефа на РЗОК д-р Ив. Димитров за санкции на бившия тубдиспансер след 4- годишен процес

Административен съд потвърди заповед на директора на Здравната каса в Благоевград д-р Ивайло Димитров, с която бе санкционирана общинската болница СБАЛОПФЗ „Св. Иван Рилски“. Лечебното заведение, популярно още като тубдиспасера, бе наказано с частично прекратяване на договора по 4 клинични пътеки и налагане на финансови неустойки в общ размер на 1350 лв. след проверка на здравните инспектори, разпоредена във връзка с жалба на д-р Екатерина Тенекеджиева. Лекарката в клиничната лаборатория на същата болница твърдеше, че се приемат изключително само болни, които преминават с Направление № 3 или на свободен прием през „частния кабинет“, който се намира в поликлиничната част, в работното време на тогавашния управител д-р Петър Георгиев, въпреки че прегледите по желание, изследванията и Ro-графиите се правят в общинско заведение, за тях се заплаща „на ръка“, а не на касата; редовно „по пътека“ се приемат само болни, които фигурират, без да се лекуват, включително и служители от персонала на лечебното заведение, които по същото време са били на работа; като завеждащ отделение и член на ЛКК с право да подписва болнични и други медицински документи се води лекарка, която изобщо не идва на работа, както и ренгтенолог, която работи в Сандански и се води на половин длъжност, а графиите се разчитат дистанционно и се подписват от управителя.

Директорът на РЗОК – Благоевград д-р Ивайло Димитров издава заповед на 8 февруари 2021 г. да бъде извършена проверка, която започва още на другия ден. Контролните органи установяват различни нарушения, включително и че служители от болницата по документи са се водили на работа, а същевременно са били на лечение в тубдиспансера. На 30 юни 2021 г. д-р Ивайло Димитров издава заповед, с която санкционира СБАЛОПФЗ „Св. Иван Рилски“, която обаче бе обжалвана в Адмистративен съд – Благоевград, и е образувано дело, което счупи рекорда по времетраене – цели 4 години.

Причина за безпредентното забавяне на процеса бяха експертизите. Първото заседание се провежда на 23 ноември 2021 г. Първоначално съдия е Димитър Думбанов, който е бил командирован от РС – Разлог, но след прекратяване на командировката му с делото се заема съдия Саша Алексова. В хода на процеса са разпитани свидетели и са назначени две експертизи, като едната е графологична, за да се изследват подписите на трима лекари от болницата, а другата техническа, при която компютърен специалист е трябвало да провери организацията на работа от разстояние по време на ковидната пандемия. Следват серия от отложени заседания, тъй като експертизите се бавят, а в един момент вещите лица са в невъможност да ги изпълнят, защото документите и компютрите от досъдебното производство са в ГДБОП и ДАНС, ангажирани с разследването, и достъпът до тях става с разрешение на следователя и наблюдаващия прокурор. Така делото се разтегли във времето, като вещото лице, компютърен специалист, бе заменен с друг експерт. След повече от 20 заседания съдия Саша Алексова се произнесе с решение, с което отхвърли жалбата на общинската болница и я осъди да изплати

на РЗОК – Благоевград сумата от 2975.94 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване през ВАС, така че съдебната сага не е приключила.

Междувременно управителят на общинската белодробната болница д-р Петър Георгиев сам напусна, а на негово място застана д-р Владимир Пандев. Все още не е приключило и разследването след зрелищната полицейска акция в същата болница преди близо 5 години, показа проверка на „Струма“. Разследването бе поето от Националната следствена служба под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград. Причината за проточването е, че е с фактическа и правна сложност и именно заради това случаят бе поет от НСС преди 3 г . Досъдебното производство е за престъпление по чл. 212, ал. 5 от НК – документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Припомняме, че на 25 май 2021 г. в СБАЛОПФЗ „Св. Иван Рилски“, популярна като бившия тубдиспансер, бе проведена 10-часова полицейска операция, при която бе иззета болнична документация. Управителят на общинската болница д-р Петър Георгиев и д-р Владимир Пандев, тогавашен общински съветник от БСП, бяха изведени със служебни полицейски коли за разпит. Проведените обиски и претърсвания в лечебното заведение бяха предприети след разрешение на съдия от Окръжен съд, стана ясно тогава. Първоначално разследването беше по чл. 219 от НК – за стопанско престъпление, но впоследствие е преквалицирано за документна измама в особено големи размери, за което наказанието е по-тежко – от 10 до 20 г. лишаване от свобода.

Саша Алексова Ивайло Димитров Димитър Думбанов Петър Георгиев Владимир Пандев Екатерина Тенекеджиева

Припомняме, че всичко започна след жалба на благоевградската лекарка д-р Екатерина Тенекеджиева до няколко институции, в която твърдеше, че основната заплата на болничния управител д-р Петър Георгиев е близо 6500 лв., а болницата източва касата с клинични пътеки, заемани от фиктивни пациенти, сред които и работещи в здравното заведение. Д-р Тенекеджиева обвини управителя д-р Георгиев и гл. медицинска сестра Надка Мишева, че еднолично определят кой лекар колко да работи, кой какви заплати и премии да получава, че държат на договори доктори само за бройката, без последните да идват въобще на работа, и т.н. Лекарката бе задала въпроси и към принципала на болницата – Общински съвет – Благоевград, в които питаше: Кой дава право на управителя на общинско здравно заведение еднолично или под давлението на гл. медсестра да определя заплати на лекари с многогодишен стаж, и то в размери, по-ниски от предвидените в Националния рамков договор за 2016, 2018 и 2020 г.?; Къде са органите на финансов контрол, за да установят движението на средствата в здравното заведение; Защо Регионалната здравна каса до момента не е проверила колко т.нар. „мъртви души“ са лекувани по пътеки; Защо се изисква Направление № 3 в общинско здравно заведение за болнична помощ, както и на какъв принцип е допуснато съществуването на белодробна болница с 2 отделения – пневмологично и фтизиатрично, а впоследствие и Ковид, където има само 1 завеждащ на половин длъжност, който при това само се води на работа, в резултат на което в 3-те отделения работят 4-ма лекари на половин длъжност и само 3-ма на пълен щат.

„Има смесване на потоци на болните – в една и съща сграда са туберкулозните и тези с хронични заболявания, а в друга с Ковид, но обслужващият персонал е един и същ: влиза, прави манипулации и разнася заразите. Това не е ли престъпление на ръководството, само и само да има болни и те да получават големи заплати и ДМС“, питаше още д-р Тенекеджиева.

След нейния сигнал болницата бе проверена от ИА „Медицински надзор“ и от Инспекцията по труда, а кулминацията беше полицейската акция. Впоследствие договорът на д-р Тенекеджиева бе прекратен поради навършване на пенсионна възраст.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА