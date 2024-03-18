Разследват отправена закана спрямо длъжностно лице в гр. Дупница

Под ръководството на Районна прокуратура Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство по чл. 144, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – закана спрямо длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му.

По делото се разпитват свидетели, изисква се информация, както и други действия по разследването.

Понастоящем по досъдебното производство няма лица, привлечени към наказателна отговорност.

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