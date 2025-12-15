Разследват полицаи за участие в ОПГ за палежи, подкупи и дрога

Трима служители на столичното 05 РПУ-СДВР ще бъдат разследвани за участие в организирана престъпна група, сред тях се предполага, че е и началникът на управлението Пламен Максимов.

Седем души са привлечени като обвиняеми за участие в ОПГ за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч, двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР.

Миналата седмица се проведе мащабна акция срещу наркотрафика в двата областни града. Иззети бяха големи количества наркотични вещества – марихуана, кокаин, синтетични наркотици, много вещи, пари и златни ценности.

„Всички знаете, че един от задържаните е от Пето РУ на полицията. Неговият професионален опит предполага той да има знания за методите и способите, по които разрешаваме такива престъпления. За другите – единият е оперативен работник в Пето с 13-годинш стаж. И една колежка със стаж от 5 години. Поведението на тези служители, още преди да сме стигнали до присъди, е морално укоримо“, коментира директорът на СДВР Любомир Николов.

Той допълни, че изпратил предложение за отстраняване на всички служители с повдигнати обвинения.

Уточни, че един от полицаите се разследва за ръководител на ОПГ. Разследващите органи са работили са повече от година и половина по случая.

Очаква се да бъде задържано още 1 лице. От 15 декември временно шеф на Пето РУ става комисар Илия Кузманов.

Окръжният прокурор на Ловеч уточни, че останалите трима обвиняеми са познати на органите на реда по линия на наркотиците. Той добави, че има открити прекурсори при акцията, както и съоръжения във връзка с наркотиците.

В началото на 2025 г. са получени информации във „Вътрешна сигурност“, след което е започнала работа по случая. Една от информациите идва от полицейски служител, обясни Петър Петров, заместник-директор на „Вътрешна сигурност“ – МВР.

В следващите 2 дни предстои съдът да гледа мерките им за неотклонение. За съответните престъпления законът предвижда наказания от 3 до 15 години затвор.btv