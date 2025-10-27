Разследват пореден случай на убито куче в Радомирско

Причините за смъртта на куче изясняват радомирски криминалисти. На 24 октомври около 18, 20 ч. в районното управление бил подаден сигнал от 71-годишен жител на с. Владимир, че е намерил в имота си мъртво кучето за което се грижи. По него данни най-вероятно животното е простреляно. Служители от РУ – Радомир посетели местопроизшествието и предприели действия за изясняване на случая. Животното е иззето и предадено за извършване на ветеринарно-медицинска експертиза. Образувано е досъдебно производство и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА