Разследват случай на домашно насилие в Перник

Служители на Първо РУ провеждат разследване по случай на домашно насилие.

Във вторник в районното управление е подаден сигнал от 47-годишна жена от Перник, която съобщила, че й е причинена телесна повреда при условията на домашно насилие от 44-годишен мъж, с когото съжителствала.

Първоначално мъжът не е бил открит на адреса, но впоследствие е установен и задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. Образувано е бързо производство по случая.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

