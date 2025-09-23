РАЗЦЕПЛЕНИЕТО В АГИТКАТА НА ОРЛЕТАТА: Тарторът на „Пирин SS” К. Капчин: Някой иска да ни раздели с нечисти интереси със смръдлив полъх от Бали, Лебница, Мосомище…

Остра полемика между различните крила в агитката на орлетата внесе разкол между феновете в дните преди и след дербито с „Беласица“. Фракцията „Пирин Ултрас“ обяви бойкот на мача поради съмнения в черно тото в предишните мачове на любимия отбор. Последва светкавична реакция от новосъздадения „Национален фенклуб Пирин-Благоевград“, който хвърли обвинения към бойкотиращите, че са шепа хора и дезинформират футболната общност в Благоевград, и поведе колоната от автомобили към Петрич в съботния следобед. В дискусията се включи и тарторът на „Пирин SS” Константин Капчин, който направи своя прочит на разцеплението в редиците на организираните привърженици.

„Гледам как се пишат всякакви глупости и чувствам, че е време аз да кажа кои са момчетата от Пирин Ултрас. Това са хората, с които вече над двайсет години сме рамо до рамо за Пирин. Ходили сме по стадиони, села и паланки, за да има глас и сърце зад отбора. Няма дерби, в което тези момчета да не са дали всичко от себе си. Да, имало е и междуособици, но са преодолявани в името на великия ни клуб. Спомням си 2009-а, когато играхме финала с Литекс на „Герена“ – цял Благоевград беше зелен и бял. Ние организирахме това. Никой друг.

И после 2022-а, 100 години Пирин. Общината тогава отклони 50 000 лв., които бяха гласувани за празника от ОбС, но ние не се отказахме. За 11 дни събрахме 17 000 лв. С 12 000 направихме шоу, което ще се помни още 100 години, а останалите 5000 дарихме за благотворителност. Това е истината. Искам да кажа и нещо важно за Ники Ризов. Да, него го нападат много, но именно благодарение на Ники през последните 10 години трибуната ни има ултрас манталитет – дух, организация и заряд, които се усещат във всяко домакинство и всяко гостуване. Фенски артикули, постери, знамена и т.н., а тия, които пишат от фейк профилчета, ще си гният като мишоци. Затова сега, когато виждам как фалшиви страници с 45 последователи хвърлят кал, ми става ясно – някой иска да дели. Но тези публикации миришат на далечни и нечисти интереси, идват като смръдлив полъх от индонезийския остров Бали, село Лебница и Мосомище. Нямат нищо общо с Благоевград. Нашата кауза не се е променила: Не участваме в задкулисни схеми. Не се продаваме за лични интереси. Не позволяваме някой да ни разделя. Пирин винаги е бил символ на честна борба. Ние ще продължим да пазим това име чисто – докато има хора, които обичат този клуб. Това са момчетата от Пирин Ултрас. Чисти, горди, отдадени. Само Пирин“, написа в личния си профил Капчин.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





