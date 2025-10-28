Разчистиха пътя Рилски манастир – Кирилова поляна от свлякла се земна маса

Екипи на пожарната и тежка техника на община Рила са отстранили натрупана земна маса върху пътното платно в участъка от пътя Рилски манастир – Кирилова поляна, съобщиха от полицията в Кюстендил.

„Свлякла се е земна маса малко след отклонението за гроба на свети Иван Рилски, затрупан е бил участък от около 50-60 метра. Екипите са се справили – каза зам. кметът на общината в Рила Лазар Чавков. – Трудно проходим е участъкът, който се свлича там, но е изчистено. Ако има нови свличания, те ще са по-малко“, добави Чавков.

От три години пътят Рилски манастир – Кирилова поляна, който е около 7 км, е деактуван и стана общински. Състоянието му не е добро. Миналата година през лятото се смъкна цял скат и затвори трасето за повече от седмица.

ИВАН ПЕТРОВ