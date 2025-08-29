Райна Зашева е новият директор на училището в Крупник

На специално тържество днес в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Крупник бе отбелязана смяната на дългогодишното ръководство на училището. Емоционалното събитие събра учители, ученици и гости, за да изпратят с благодарност досегашния директор г-н Венцислав Кълбов и да посрещнат новия директор – г-жа Райна Зашева.

Сред официалните гости на тържеството бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметът на село Крупник Александър Равначки, г-жа Цикловска – представител на РУО – Благоевград, както и преподаватели от училищния колектив.

Учениците изнесоха вълнуваща програма, с която изразиха признателността си към г-н Кълбов за дългогодишната му отдаденост и с радост посрещнаха новия директор. В поздравителен адрес към г-жа Зашева те подчертаха значимостта на директорската мисия, определяйки я като отговорна, вдъхновяваща и изпълнена с предизвикателства. „Училището не е просто сграда, то е дом на знание, на мечти, на надежди, то е семейство… Вярваме във Вашия професионализъм, човечност, отдаденост и визия“ – споделиха възпитаниците.

Със същата признателност ученици и учителски колектив се обърнаха и към г-н Кълбов, който бе изпратен с трогателни думи и благодарствено писмо, оставило сълзи в очите на присъстващите: „Знайте, че когато се изкачвате към „величествената крепост“ – училището на „големия завой“ на селото – там винаги Ви очакват детски усмивки, смях и очи, вперени в бъдещето!“

Събитието остави ярък знак на приемственост и уважение между поколенията, като утвърди духа на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Крупник като място, в което традициите и новото начало вървят ръка за ръка.





