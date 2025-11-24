Районен съд Дупница взе мярка „Задържане под стража“ по отношение на обвиняеми за кражба, в условията на опасен рецидив и на повторност

Мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, по отношение на обвиняеми за кражба от лек автомобил, извършена в условията на опасен рецидив, по отношение на Д. Е. и на повторност, по отношение на С. Г., определи Районен съд Дупница. Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най- тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.Защитата пледира за по – лека мярка за неотклонение.

Д. Е. / на 38 г., от гр. Дупница / е привлечен като обвиняем за това, че за времето от 03 – 11 ноември2025г., в гр. Дупница, на ул. „Проф. Ал. Балабанов“, от багажника на паркиран лек автомобил, като извършител, в съучастие със С. Г., е отнел чужда движима вещ – 1 брой ударна бормашина, като деянието си е извършил при условията на опасен рецидив по чл. 29, ал. 1, б. „б“ от НК. Д. Е. е осъждан над 30 пъти, основно за кражби.С. Г. е извършил престъплението в условията на повторност.

Съдът счита, че по отношение и на двамата обвиняеми са налице всички предвидени предпоставки, посочени от закона, за вземане на найтежката мярка за неотклонение, а именно „Задържане под стража“. Видно от събраните по делото доказателства, както и от направеното самопризнание от двамата обвиняеми, може да бъде направено обосновано предположение, че са извършили престъплението, за което им е повдигнато обвинение. Касае се за тежко умишлено престъпление, а именно кражба, което се явява тежко съгласно изискванията на закона, а именно разпоредбата на чл. 93, т. 7 НК. За извършеното престъпление от обвиняемия Д. Е. се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от две до десет години, а за извършеното престъпление от обвиняемия С. Г. се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от една до десет години. От приложените по делото свидетелства за съдимост на двамата е видно, че същите са осъждани многократно. Деянието е извършено от Д. Е. при условията на опасен рецидив, а от С. Г. повторно, с оглед на което съществува възможност същите да извършват друго престъпление и да се укрият, въпреки че са с постоянен адрес. Обвиняемият С. Г. е без какъвто и да е документ за самоличност, същият никога не е вадил лична карта, се казва в мотивите на съдия Мая Гиздова за вземане на най- тежката мярка за неотклонение по отношение и на двамата обвиняеми.

Определението на РС – Дупница подлежи обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.