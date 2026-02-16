Районен съд Дупница отчита намаление на делата за престъпления против собствеността и ръст на делата свързани с наркотици, увеличен е броят на заповедните и делбените производства

Общият брой на постъпилите наказателни, граждански и административни дела през 2025 г. в Районен съд Дупница е 4608. Налице е увеличение в броя на делата с 657 в сравнение с 2024 г. /постъпили 3951/ и с 953 в сравнение с 2023 г. /постъпили 3655 дела/.

В Районен съд – Дупница са разгледани общо 1352 бр. наказателни дела през 2025 година, от които 1094 бр. новообразувани и 258 бр. останали несвършени от предходен период. Сравнителният анализ сочи увеличение на образуваните наказателни дела в сравнение с 2024 г. /1063 бр./ – с 30 бр., но продължава да е по-малък от броя на образуваните през 2023 г. /1328 бр./ – с 235 бр.

Налице е намаление на броя на делата от общ характер – 213 бр. при 245 бр. за 2024 г. и 288 бр. за 2023 г., и увеличение при броя на делата от административно-наказателен характер – 344 бр. в сравнение с 2024 г. /268 бр./. Отчита се намаление на частните наказателни дела и делата от наказателно-частен характер. Увеличават се делата с приложение на чл.78а НК /48 бр./, в сравнение с 2024 г. /33 бр./ и с 2023 г. /28 бр./.

Сравнителният анализ на броя образувани дела по видове през последните три години сочи, че се наблюдава намаление на броя на образуваните дела за престъпления против собствеността – 33 бр., при 45 бр. за 2024 г. и 50 бр. за 2023 г., както и при делата за общоопасни престъпления – 123 бр., при 137 бр. за 2024 г. и 150 бр. за 2023 г. РС Дупница отчита ръст на делата за престъпления, свързани с наркотични вещества – 29 бр., при 17 бр. за 2024 г. и 25 бр. за 2023 г., както и на делата за престъпления против личността – 29 бр., при 24 бр. за 2024 г.

През отчетната 2025 г. са образувани 344 бр. дела от административно-наказателен характер. По видове дела, най-голям брой са делата по Закона за движение по пътищата – 152 бр., при 163 бр. за 2024 г. и 212 бр. за 2023 г., следвани от тези срещу административни актове на НАП – 6 бр.

През 2025 г. са приключени 1116 бр. дела или 82,5% от делата за разглеждане. Останали за довършване са 246 бр. дела или 18, 21 %. Сравнителният анализ на свършените наказателни дела през последните три години сочи, че процентът на делата, приключващи в тримесечен срок, е относително постоянен.

През 2025 г. на Районна прокуратура – Кюстендил, ТО – Дупница са върнати общо 20 бр. дела, от които 16 бр. наказателни дела от общ характер, 2 бр. частни наказателни дела и 2бр. по 78А. Сравнителният анализ сочи, че през настоящата отчетна година броят на върнатите дела е по-малък от предходните две години, през 2024 г. и 2023 г. са върнати по 30 бр. дела. Основанията за връщане са свързани с несъответствие на обвинителния акт с изискванията на чл.246 НПК и с допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.

През 2025 г. са постановени 50 бр. присъди по дела от общ характер, като от тях 3 са оправдателни; 16 присъди по дела от наказателно-частен характер, от които 5 са оправдателни; 9 бр. решения по административно-наказателни дела по реда на чл.78а НК, от които 2 са оправдателни.

Запазва се тенденцията от последните години по-малко от делата от общ характер да приключват с присъда, като броят на оправдателните присъди, отнесен към общия брой присъди, е намалял през настоящия отчетен период. През 2025 г. общият брой на постановените присъди и одобрените споразумения по наказателни дела от общ характер е 202.

През 2025 г. броят на лицата с наложено наказание /по НОХД, НЧХД и 78а НК/ е 256 бр., а 10 бр. лица са оправдани. От осъдените лица 8 са били непълнолетни. Наказание „лишаване от свобода“ до три години е наложено на 151 лица, а по отношение на 106 от тях е приложен чл.66, ал.1 от НК. През отчетния период няма наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок над три до петнадесет години. На 22 лица е наложено наказание „глоба“, на други 33 – „пробация“ и на 7 лица са наложени други наказания. На 44 лица са наложени административни наказания „глоба“ по реда на чл.78а НК.

През 2025 г. са обжалвани и протестирани актовете по 212 бр. наказателни дела или 19 % от общо решените, при 22, 63 % за 2024 г. и при 22, 65 % за 2023 г., т.е. е налице намаление в процента на обжалваните и протестираните актове.

Върнати от въззивната и касационните инстанция обжалвани наказателни дела през 2025 г. са общо 206 бр. дела. От тях 117 бр. са потвърдени, 67 бр. отменени и 22 бр. изменени, или потвърдените присъди, решения и определения са 56, 80 %, отменените са 32, 52 %, изменените – 10, 68 %.

Броят на разглежданите граждански дела през отчетната 2025 г. е 3807. От тях новообразувани /включително по реда на чл.410 и чл.417 ГПК – 2542 бр. и дела от административен характер – 7 бр./ са 3514 бр., а несвършени от предходен период са 293 бр.

През настоящата отчетна година броят на новообразуваните дела – 3514 бр., е с 626 по-голям от броя на образуваните граждански дела през 2024 г. /2888 бр./, и с 1187 по-голям от броя на образуваните граждански дела през 2023 г. /2327 бр./. Увеличението се дължи предимно на постъпленията в групата на заповедните производства /2542 бр., т.е. със 757 повече от 2024 г., когато са били 1785 бр., и с 1133 повече от 2023 г., когато са били 1409 бр./. При този вид дела се наблюдава значителна динамика през годините, като през настоящия отчетен период започна прилагането на централизираното разпределение на основната част от заповедните производства съгласно чл.9, ал.3 от Закона за съдебната власт.

Значително е увеличението при броя на новообразуваните делбени производства и искове по Закона за наследството – 65 бр., при 42 бр. за 2024 г. и 39 за 2023 г. Налице е увеличение и на постъпленията при вещните искове – новообразуваните дела са 70 бр., при 64 бр. за 2024 г. и 62 за 2023 г. Това са групите граждански дела с най-висок коефициент за тежест.

Запазва се броят на образуваните искови производства по Кодекса на труда – 18 бр.

Налице е намаление при образуваните дела по Закона за защита от домашното насилие – 39 бр., при 62 бр. за 2024 г. и 46 бр. за 2023 г.. Намаляват и делата по облигационни искове, спрямо 2024 г.

През 2025 г. в Районен съд – Дупница са свършени 3497 бр. граждански дела, включително 9 бр. административни дела. Решени със съдебен акт по същество са 3247 бр. и 250 бр. са прекратени. Приключените в 3-месечен срок дела – 3274 бр., са 93, 60 %.

Основна причина за отлагане на делата е нередовното призоваване на страни. По голям брой дела страните имат постоянно местоживеене в населени места извън гр. Дупница и призоваването се извършва чрез съответните общини и кметства. Това води до несвоевременно връчване на призовки, неоформяне на призовките по предвидения ред или връщането им след съдебното заседание. Други често срещани причини за отлагане на делата са несвоевременно внасяне от страните на определения депозит за назначените експертизи /водещо до неизготвяне на експертните заключения в законовия срок/ и неосигуряване на допуснатите при режим на довеждане свидетели.

През 2025 г. са обжалвани актовете по 212 бр. граждански и административни дела или 6.06 % от броя на свършените дела. Налице е известно намаление на процента на обжалваните дела в сравнение с предходните години. През отчетната 2025 година от въззивната и касационната инстанция /включително и от обжалваните през минали години/ са върнати 148 бр. дела, от които 29 бр. определения. От тях 69 бр. – 46, 62 %, са изцяло потвърдени, 45 бр. – 30,4 %, са отменени изцяло, 34 бр. – 22, 97 % са потвърдени в едната част и отменени в другата част.

„От анализа на горните данни може да бъде направен извод, че съдиите от Районен съд – Дупница имат много добра правна подготовка и изготвят качествени съдебни актове. И в двете отделения преобладават потвърдените актове от горните инстанции“, коментира председателят на РС Дупница, съдия Иван Димитров.

През 2025 г. за разлика от предходния дълъг период от време – от 2018 г. до 2024 г. включително /когато поради текучество броят на работилите съдии беше по-малък от предвидения по щат/ съдиите от Районен съд – Дупница работеха в пълен състав. Общият брой на разглежданите наказателни и граждански дела през 2025 г. е 5159. Натовареността на съдиите по щат спрямо разглежданите дела през 2025 г. е 42, 99 дела средномесечно, при 36, 89 бр. дела за 2024 г. и при 34, 65 бр. дела средномесечно по щат за 2023 г. Действителната натовареност на съдиите от гражданското отделение спрямо разглежданите дела през 2025 г. е 63, 45 бр. дела средномесечно, а на съдиите от наказателното отделение спрямо разглежданите дела – 22, 53 бр.

През 2025 г. бяха отпуснати средства за осигуряване на достъп на трудноподвижни хора до съдебните зали, като бе монтирана платформа, осигуряваща достъп от партера до първия етаж на сградата. Причината да не бъдат монтирани платформи и за следващите етажи е препоръката на извършилия оглед експерт, предвид налагащото се укрепване поради значителното натоварване на конструкцията на стълбищната клетка. На първия етаж на сградата се намират четири съдебни зали, включително и залата, ползвана при изнесени съдебни заседания от състави на Окръжен съд – Кюстендил. Поради това осигуреният по описания начин достъп позволява пълноценно участие в съдебните производства на хора със затруднено придвижване, със съответна организация на провеждането на съдебните заседания в залите на първия етаж.