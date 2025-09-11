Районен съд Кюстендил наложи наказание на обвиняем за нанасяне на средна и лека телесни повреди на двама души

Районен съд Кюстендил наложи условно наказание „лишаване от свобода“наподсъдим, като го призна за виновен в нанасяне на средна и лека телесни повреди на двама души. Подсъдимият ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Присъдата подлежи на жалба и/ или протест пред Окръжен съд Кюстендил в 15 – дневен срок, считано от днес.

Районен съд Кюстендил признава подсъдимия В. Ц. / неосъждан / за виновен в това, че на 03.12.2023 г., на обществено място в гр. Кюстендил, е причинил две средни телесни повреди на Р. А., всяка от които поотделно изразявайки се в проникване в гръдната кухина, както и масивна кръвозагуба от кръвоизлива в гръдната кухина, което е довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота. Съдът признава В. Ц. за виновен и в това, че на същата дата и място е причинил лека телесна повреда на Т. Н. – представляваща временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като телесната повреда е причинена по хулигански подбуди.

Подсъдимият е осъден да плати и направените разноски по делото, в размер на 3 059, 96 лв.





