Районен съд Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ на обвиняем за кражба от гараж на къща в Кюстендил

Районен съд Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, по отношение на А. С. /на 22 години/ за кражба на чужда движима вещ – електрическа тротинетка от гараж на къща в гр. Кюстендил, като случаят е немаловажен и е извършен в условията на повторност. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия.Причинените от престъплениетоимуществени вреди са възстановени.

Подсъдимият А. С. /осъждан за кражби от РС Варна и РС Кюстендил/ се признава за виновен в това, че на 08.07.2023 г., на ул. „Д…“ в гр. Кюстендил, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот –извадени ламели от ролетна врата на гараж на къща, е отнел чужда движима вещ –електрическа тротинетка, на стойност 946,00 лева, от владението на собственика, без негово съгласие, с намерението противозаконно да я присвои, като случаят не е маловажен и деянието е извършено в условията на повторност по смисъла на чл. 28, ал. 1 от НК, след като А. С. осъждан за друго такова престъпление и от изтърпяването на наказанието не е изтекъл петгодишния срок по чл. 30, ал.1 от НК. Подсъдимият ще изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок от 5 месеца, при първоначален „строг“ режим.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.





