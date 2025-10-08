Районен съд – Кюстендил наложи наказания „Пробация“ и „Обществено порицание“на непълнолетни

Районен съд Кюстендил определи наказание „Пробация“ за срок от 6 месеца, по отношение на непълнолетен младеж от гр. Кюстендил, който се призна за виновен в държане на марихуана. По друго дело, съдът определи наказание „Обществено порицание“, по отношение на непълнолетен ученик, който се призна за виновен в държане на марихуана, ефедрин и боеприпаси – патрони, без да има за това надлежно разрешение.

Обвиняем, който към момента на извършване на престъплението е бил на 17 години, се признава за виновен в това, че на 26.10.2023г., в гр. Кюстендил, в обитавана от него стая на жилище, макар и непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително /изискващо се съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, е държал високорисково наркотично вещество: 29,43 грама коноп /марихуана/, на обща стойност 588,60 лв., като обвиняемият Л. Г. е извършил престъплението при форма на вина пряк умисъл – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 във връзка с чл. 31, ал. 2 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. Обвиняемият ще изтърпи наказание „пробация” за срок от 6 месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 месеца, с периодичност два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 месеца.

Обвиняемият А. Ц.се признава за виновен в това, че на 11.07.2024 г. в с. ***, област Кюстендил, в обитавано от него жилище, макар и непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, в стая на първи етаж на къщата, е държал боеприпаси за огнестрелно оръжие – 55 бр. патрони, без да има затова надлежно разрешение, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – престъпление по чл. 339, ал. 1, пр. 3, във вр. с чл. 31, ал. 2, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, както иза това, че на 11.07.2024г. в обитавано от него жилище, е държал без надлежно разрешително полиетиленов пакет съдържащ коноп /марихуана/ и 9 бр. фабрични ампули, съдържащи безцветна течност, с наличие на ефедрин, като наркотичните вещества са на обща стойност 229.10 лв. – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, във вр. с чл. 31, ал. 2, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. Обвиняемият А. Ц. ще изтърпи следното наказание: „обществено порицание“, което да се изпълни чрез прочитане на съдебния акт от директора на училището еднократно в класа на обвиняемото лице.

И по двете дела, Районен съд Кюстендил одобри споразумения, постигнати между Районна прокуратура, защитата и обвиняемите, които имат последиците на влязла в законна сила присъда.