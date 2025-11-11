Районен съд Кюстендил наложи наказание „Обществено порицание“ на ученичка, която се призна за виновна в държане на наркотични вещества

Пред състав на Районен съд Кюстендил, 17 – годишна ученичка се призна за виновна в държане на високорискови наркотични вещества – коноп и амфетамин. Съдът одобри постигнатото между прокуратурата, защитата и обвиняемата споразумение и й наложи наказание „обществено порицание“ – прочитане на споразумението /присъдата/ от директора на училището пред учениците и педагогическия колектив.

Обвиняемата се признава за ВИНОВНА в това, че на 09.01.2025г. в обитаваното от нея жилище в гр. Кюстендил, в кухненско помещение обособено, като спалня, без надлежно разрешително е държала високорискови наркотични вещества: „коноп“ – 0.63 грама, на стойност 12.60 лева и „амфетамин“ – 4.05 грама, на стойност 162.00 лева, или общо високорискови наркотични вещества на стойност 174.60 лева, като макар и непълнолетна, е могла да разбира свойството и значението на деянието, и да ръководи постъпките си – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 и т. 5 от НК.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението на РС Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване.