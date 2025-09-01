Районен съд Кюстендил наложи условни наказания „лишаване от свобода“ на двама македонци, опитали да преминат незаконно границата

Двама гражданина Република Северна Македония / на 29 и 32 години, неосъждани / се признаха за виновни в това, че на 30.08.2025 година, в района на ГКПП Гюешево / на 150 м. южно от пункта /, савлезли през границата на страната от Република Северна Македония, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места– престъпление по чл.279, ал.1 от НК.

Съдът одобри споразуменията постигнати между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата на подсъдимите, като им наложи наказания „лишаване от свобода“ за срок от по 6 месеца, изпълнението на които се отлага за изпитателен срок от по 3 години.

Определенията на Районен съд Кюстендил са окончателни и не подлежат на обжалване.





