Районна прокуратура- Благоевград съди пенсионерка за огромни измами за над 410 хил. лв

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е предала на съд 65-годишна жена с инициали С. Я. по дело за извършени измами спрямо множество лица в периода 2010 – 2020 г., съобщиха от Апелативна прокуратура – София. Обвинението е за действия с цел имотна облага в размер на 410 787 лева.

Според информацията на прокуратурата обвиняемата пред различни хора тя се представяла за човек със сериозни лични и семейни проблеми, свързани с нужда от средства за лечение на близки. След установяване на контакт, жената отправяла молби за поръчителства или за сключване на договори за кредити от името на въведените в заблуждение лица. Сумите били отпускани от банкови и кредитни институции и предавани на обвиняемата с уговорката да бъдат погасявани от нея, което впоследствие не се е случвало. Една от пострадалите е изтеглила 27 кредита с обща главница 118 889 лева, които е предала на С. Я.

Друг използван от обвиняемата модел на измама включвал обещание за „инвестиции“ в чуждестранен фонд в Дубай. В тази схема тя се представяла за посредник, подписвали се договори за брокерски услуги и записи на заповед, а част от желаещите били убеждавани да теглят нови кредити. В началния етап обвиняемата изплащала обещан дивидент, но постепенно преустановявала комуникацията.

По сведения от прокуратурата С. Я. предлагала и „съдействие“ за назначаване на престижни длъжности в държавни институции срещу заплащане, като демонстрирала контакти с висши длъжностни лица. Освен това обещавала съвместни бизнес начинания, свързани с изграждане на ветрогенератор, завод за биоетанол и други проекти, за които събирала средства под различни предлози.

Действията са били извършвани в съучастие с майката на обвиняемата – с инициали Т. К., която фигурирала в част от документите като „инвестиционен посредник“. В хода на разследването е установено, че тя е починала.

Извършената съдебноикономическа експертиза установява, че на пет лица са били отпуснати парични заеми в общ размер 280 889 лева, а причинената имотна вреда на 11 лица възлиза на 410 787 лева.

През октомври две жени от Кюстендил и Благоевград бяха задържани за измами с онлайн обяви за предлагане на кредити на хора с лоша кредитна история. Те заблуждавали търсещите кредит, че парите ще им бъдат отпуснати, ако предварително, чрез бюро за парични преводи, преведат процент от сумата като „такса одобрение“. Веднага след получаване на парите, кореспонденцията с кандидатите за кредит спирала.