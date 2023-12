Райън Гослинг издаде коледен албум с песни от „Барби“

Райън Гослинг зарадва почитателите си с подранил коледен подарък – албума Ken The EP, който включва три нови изпълнения на хита му I’m Just Ken от блокбастъра „Барби“, съобщи ДПА.

Холивудската звезда играе ролята на Кен заедно с Марго Роби като Барби в комедията на режисьорката Грета Гъруиг за прочутата кукла.

Сред новите песни в албума е празнична версия със заглавие Merry Cristmas Barbie, с нови беквокали, звънчета и камбанен звън. Гослинг произнася в края на парчето „Merry Christmas Barbie, wherever you are“ (Весела Коледа, Барби, където и да си). За почитателите на меланхолични мелодии, албумът включва акустична версия на In My Feelings.

Дарик

