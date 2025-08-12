Рамиз Шишкарев от Абланица с втора обществена поръчка в Хаджидимово от началото на годината

„Бeтон-строй 8890“ ЕООД на Рамиз Шишкарев от с. Абланица поема текущия ремонт на улиците в община Хаджидимово. Шишкарев спечели и двете обособени позиции на обявената от общинския кмет Людмил Терзиев обществена поръчка – за ремонт на пътя при гробищния парк в с. Беслен и на улица от главния път до къщата на Албен Бекяров в с. Теплен.

„Бeтон-строй 8890“ бе единствената фирма, проявила интерес към поръчката със сравнително скромната прогнозна стойност от 49 080 лв. Нейната оферта е за 48 507 лв.

През март Шишкарев спечели и друга обществена поръчка в Хаджидимово – за ремонт на покрива на местната общинска администрация. Тогава той отстрани 2 фирми благодарение на внимателно прочетеното условиe в документацията ремонтът да продължи не по-малко от 90 дни. Конкурентите му сметнаха срока за ненужно дълъг и предложиха ремонт на покрива за месец, което бе и причина да загубят поръчката.

Година по-рано пък „Бетон-строй 8890“ пое срещу 110 821,65 лв. бетониране на 135 метра от улица в родното си село и на 110 м в с. Теплен.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






